Considera dirigente de Morena en Querétaro que el gobernador omite aspectos fundamentales de la reforma judicial federal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 20:22:19

Querétaro, Querétaro, a 30 de enero de 2026.- La dirigente estatal de Morena, Gisela Sánchez Díaz de León, expresó dudas sobre una de las tres iniciativas presentadas recientemente por el gobernador, al considerar que omite aspectos fundamentales de la reforma judicial federal ya vigente en la Constitución.

Señaló que, mientras las dos primeras propuestas, relacionadas con la homologación del delito de extorsión y otras disposiciones penales, se alinean con la legislación federal, la tercera, enfocada en el Poder Judicial, no contempla el principio de que jueces y magistrados deben ser electos por voto popular.

“La reforma judicial federal establece claramente que jueces y magistrados tienen que ser votados por el pueblo. Eso no lo menciona el gobernador en su discurso ni en el documento escrito”.

Recordó que la Constitución marca como límite el año 2027, cuando en Querétaro deberá realizarse la elección popular de jueces y magistrados. “Es una máxima, una ley. No puede pasarse por alto una reforma constitucional”.

Respecto a la postura de la bancada de Morena en el Congreso local, Sánchez adelantó que los legisladores analizarán las propuestas una vez que sean presentadas formalmente.

Reconoció que dos de las tres iniciativas podrían contar con respaldo, pero advirtió que, si la tercera contraviene la reforma federal, la mayoría morenista, 13 contra 12 diputados, defenderá la elección popular como principio irrenunciable.

El gobernador, Mauricio Kuri González, en un mensaje difundido en video, aseguró confiar en que los diputados respaldarán sus propuestas. Sin embargo, Morena considera que la iniciativa judicial, tal como está planteada, podría significar un retroceso frente al proceso de democratización de la justicia que se impulsa a nivel nacional.