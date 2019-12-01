Conservadores renuevan su fachada, pero mantienen mismas mañas: Jesús Mora

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 11:08:59

Morelia, Michoacán, a 20 de octubre de 2025.- El dirigente de Morena en Michoacán, Jesús Mora González, afirmó que el cambio del PAN es solo superficial, ya que en lo profundo mantiene a los mismos personajes que perjudicaron a México en el pasado.

Señaló que estos actores fueron aliados de Felipe Calderón y de Genaro García Luna, lo que demuestra su verdadera postura política. Mora González expresó que la memoria del pueblo no es débil ni corta y que conoce bien quiénes forman parte del PAN.

El líder partidista reiteró que la única opción auténtica para el país es Morena. Explicó que el partido guinda es una fuerza política que posee una estructura orgánica nacida del pueblo, en contraste con las viejas prácticas de la política tradicional.

Comentó que Morena surge desde la ciudadanía, sin estar ligada a los intereses de la "vieja escuela" política, y que su formación refleja las demandas sociales actuales.

Asimismo, Mora González resaltó que Morena cuenta con una agenda que favorece a todos los sectores sociales del país. Mencionó que, a diferencia del PAN, cuyo intento por mejorar su imagen no cambia su esencia, Morena mantiene un compromiso real con el bienestar de la población.

“La organización demuestra su enfoque en atender las necesidades de la ciudadanía sin recurrir a engaños ni mentiras”.

Finalmente, el dirigente afirmó que México necesita una oposición de calidad, capaz de ofrecer propuestas serias y responsables. Criticó a quienes usan la mentira y la manipulación para obtener ventajas políticas, y sostuvo que Morena es el único instituto que representa una transformación verdadera.