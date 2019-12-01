Consejo Supremo Indígena se reunirá con Presidente electo de la SCJN, piden reconocimiento a su modelo de justicia

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 10 de Agosto de 2025 a las 15:22:43

Morelia, Michoacán, a 10 de agosto del 2025.- El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) anunció que sostendrá una reunión con el presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, para solicitar el reconocimiento de jueces comunales como parte del modelo de impartición de justicia bajo usos y costumbres.

Pável Ulianov Guzmán, vocero del CSIM, declaró que se busca que alrededor de 200 jueces menores tradicionales de distintos pueblos originarios sean reconocidos formalmente por el máximo tribunal del país.

Señaló que la propuesta ya fue presentada a Aguilar Ortiz y éste acordó establecer una mesa de trabajo para abordar el tema. Asimismo, consideró que esta medida es fundamental para garantizar el respeto y la autonomía de las comunidades originarias en materia de justicia, acorde a sus tradiciones y formas de organización interna.

Pável Ulianov indicó que, si bien la mesa de trabajo ya está acordada, en caso de no obtener resoluciones concretas, las comunidades retomarán las movilizaciones como medida de presión, debido al rezago histórico que se mantiene en su contra.