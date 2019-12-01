Lanzan bombas Molotov contra GYM en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Agosto de 2025 a las 11:15:44

Uruapan, Michoacán, a 13 de agosto 2025.- Momentos de zozobra e incertidumbre vieron clientes, empleados y vecinos de la escuela de natación Aquamundo, ubicado en la colonia Los Ángeles, luego de que vándalos lanzaran bombas Molotov contra la fachada del lugar, el hecho sólo dejó daños materiales.

Al respecto se informó que fue esta mañana de miércoles que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido lugar en la calle Paraguay, de la referida colonia, se estaba registrando un conato de incendio.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y del cuerpo de Bomberos quienes al arribar fueron informados de que desconocidos lanzaron artefactos incendiarios contra la puerta principal del inmueble, sin que se hayan registrado daños mayores.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.