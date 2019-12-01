Revelan video del desplome de elevador en plaza Mítikah de la Ciudad de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Agosto de 2025 a las 08:53:00

Ciudad de México, 13 de agosto del 2025.- La tarde del martes, un elevador del centro comercial Mítikah, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, se desplomó desde la Planta Baja hasta el Sótano 7, situación que dejó dos personas lesionadas.

El incidente ocurrió poco después de las 19:00 horas, frente a la tienda Liverpool.

Arturo, hijo de una de las afectadas, compartió un video del momento en sus redes sociales y relató lo ocurrido.

Según su versión, su madre y un hombre subieron al ascensor para dirigirse a pisos superiores, pero el aparato descendió hasta el Sótano 7 para que otro hombre ingresara. Al comenzar a subir, los botones, la pantalla y la alarma dejaron de funcionar; además, se escuchó un mensaje en inglés.

El elevador se detuvo de forma repentina y los dos hombres intentaron abrir las puertas sin éxito. Arturo logró comunicarse con su madre por teléfono y escuchó en tiempo real el momento del desplome: gritos, un golpe fuerte y el corte de la llamada. En ese momento, personas en el piso superior ya intentaban abrir la puerta para rescatarlos.

De acuerdo con el testigo, el descenso no fue de caída libre, pero sí rápido y con sacudidas, acompañado de sonidos metálicos.

Tras el impacto en el Sótano 7, el elevador volvió a subir hasta el Sótano 3, donde finalmente se abrieron las puertas y las tres personas pudieron salir.