Michoacán: Amanece Uruapan con homicidio a balazos en el fraccionamiento Las Lomas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Agosto de 2025 a las 09:08:04

Uruapan, Mich., a 13 de agosto de 2025.- Un hombre fue asesinado a balazos cuando salía de su vivienda en el fraccionamiento Las Lomas, siendo este el primer homicidio del día, aunque no se puede asegurar que sea el único, pues el municipio atraviesa por una crisis de inseguridad que no se resuelve con las promesas, pleitos y transmisiones para redes sociales con los que se hace notar el alcalde Carlos Manzo.

El crimen tuvo lugar sobre la calle Demetrio, donde un hombre comenzaba con sus tareas diarias, cuando fue interceptado por hombres armados, quienes abrieron fuego en su contra por causas desconocidas.

El acribillado terminó en el suelo, dándose a la fuga los responsables, mientras que vecinos dieron aviso a las autoridades de lo ocurrido.

Al sitio se trasladaron elementos de los cuerpos de seguridad pública y auxilio, quienes confirmaron la muerte del agredido y procedieron a acordonar la zona para dar parte a la autoridad ministerial.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima y el motivo del ataque.

