Departamento de Defensa de EEUU descarta envío de militares a México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Agosto de 2025 a las 07:53:45
Washington D. C., Estados Unidos, a 13 de agosto 2025.- El jefe del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, descartó el despliegue de tropas estadounidenses en territorio mexicano.

No obstante, aseguró que por orden del presidente Donald Trump, su dependencia actuará en contra de los cárteles de la droga latinoamericanos.

“Cuando tenga sentido, por órdenes del presidente, actuaremos para defender al pueblo estadounidense”, aseguró el funcionario en entrevista con Laura Ingraham en Fox News.

Además, el secretario Hegseth aseguró que el Gobierno estadounidense siempre “está observando” la situación.

“Sabemos un poco más de lo que piensan que tal vez sepamos de ellos. Hemos dedicado mucha atención a observarlos, estamos concentrados en esto, es una prioridad presidencial, es nuestra prioridad, estamos trabajando con socios federales para identificar eso por todo el hemisferio occidental. Ya no estamos de brazos cruzados ante esto”, aseveró el jefe del Pentágono.

