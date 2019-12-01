Iba a bordo de su motocicleta cuando lo privaron de la vida: entre 15 y 20 años el joven acribillado en Zamora

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Agosto de 2025 a las 08:40:13
Zamora, Michoacán, 13 de agosto del 2025.- Un jovencito que se dirigía a bordo de una motocicleta fue ultimado a balazos en el Fraccionamiento Monte Olivo ubicado en el municipio de Zamora, Michoacán; la Fiscalía General del Estado ya investiga el hecho.

Fue aproximadamente a las 02:00 horas de este miércoles cuando operadores del C5 SITEC recibieron un reporte ciudadano sobre detonaciones de arma de fuego en la Avenida Paseo de Los Olivos esquina con Lerida Norte del citado Asentamiento Humano.

Policías Municipales y Guardias Civiles se movilizaron al lugar donde encontraron a un joven herido tirado junto a una motocicleta Italika DT125 color blanco, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio.

Paramédicos de Rescate se dieron cita y confirmaron el deceso del jovencito, que esta sin identificar, mismo que es de 15 a 20 años de edad, el cual vestía sudadera y pantalón de mezclilla color negro, tenis blancos.

La Unidad de Servicios Periciales y Policías Ministeriales llegaron al lugar y procesaron la escena del crimen con el fin de iniciar las investigaciones correspondientes.

El cadáver fue llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, esperando sea identificado en las próximas horas.

