Consejo Supremo Indígena de Michoacán programa 10 procesos de autonomía para 2026; Yunuén y Jicalán lideran la avanzada

Consejo Supremo Indígena de Michoacán programa 10 procesos de autonomía para 2026; Yunuén y Jicalán lideran la avanzada
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 16:10:20
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Morelia, Michoacán, a 13 de abril de 2026.– El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) tiene programados al menos 10 procesos de autonomía y autogobierno para este 2026.

Pavel Ulianov Guzmán, vocero del CSIM, informó que, tras un foro realizado en Naranja de Tapia al que asistieron unas 35 comunidades, se ha avanzado en la difusión de información administrativa clave para la aplicación de autogobiernos.

Detalló que, de las 10 intenciones registradas para este año, cinco procesos ya están en fase de inicio formal.

"Nosotros tenemos ahorita programados 5; de esas 5 ya empezamos", declaró el vocero, especificando que la comunidad de Jicalán inició hace aproximadamente 15 días. Esta semana continuarán con Yunuén, del Lago de Pátzcuaro, cuya asamblea ya se realizó. Otros procesos activos incluyen comunidades de la Meseta Purépecha y La Cañada de los Once Pueblos.

El vocero señaló que, si bien hay un impulso importante, el inicio del proceso electoral en septiembre podría afectar los tiempos. Por ello, hicieron un llamado a las comunidades interesadas a apresurar sus trámites.

"Sí afecta el inicio del proceso electoral; por eso queremos hacerle un llamado a las comunidades que quieran intentar la autonomía, que ahora comiencen", expresó.

Además, comunidades como Ticuiz y San Miguel del Monte han manifestado su intención de retomar la consulta para su autogobierno.

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