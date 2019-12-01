Consejo Supremo Indígena acusa al Ayuntamiento de Morelia de negar espacios a artesanos

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 14:12:44

Morelia, Michoacán, a 7 de octubre del 2026.- El vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, Pavel Ulianov Guzmán, señaló que el Ayuntamiento de Morelia se ha negado a otorgar permisos para que artesanos de comunidades indígenas vendan y exhiban sus creaciones en la capital michoacana.

Explicó que la iniciativa surgió hace aproximadamente un año, cuando integrantes del Consejo plantearon crear un Consejo Supremo de Artesanos para facilitar la venta directa de sus obras en cabeceras municipales y exposiciones. Según Ulianov Guzmán, se gestionó el apoyo de la Casa de las Artesanías, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Gobierno para instalar la infraestructura necesaria y recibir a alrededor de 100 artesanos.

“Se sacó el compromiso con ellos, con la Secretaría de Cultura y con la Secretaría de Gobierno de que iban a dotar de la infraestructura para que pudieran venir por lo menos 100 artesanos de comunidades indígenas a ofrecer directamente sus creaciones”, declaró.

El vocero sostuvo que ya contaban con la gestión de toldos, sonido y hospedaje de los participantes, pero el Ayuntamiento no autorizó la actividad.

En entrevista, cuestionó lo que calificó como un trato discriminatorio hacia las comunidades indígenas, por parte de la administración municipal de Alfonso Martínez Alcázar.

“Vemos una negativa por parte del Ayuntamiento de Morelia. Les gustan las comunidades indígenas en el folclor, cuando venden sus artesanías en los aparadores donde ellos les dicen o cuando están en algunas danzas, pero no les gustan cuando exigen sus derechos”, afirmó.

Guzmán indicó que este año volvieron a solicitar los permisos correspondientes por medio de la Casa de las Artesanías y que buscan realizar jornadas culturales, artísticas y artesanales en Morelia y otras ciudades. La propuesta incluye que cada comunidad presente una expresión cultural, así como demostraciones de técnicas de elaboración.

Aclaró que se trataría de un espacio exclusivo para artesanas y artesanos de pueblos originarios, sin intermediarios ni venta de productos ajenos a las comunidades.