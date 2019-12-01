Consejo General del IEM valida consultas indígenas en Xhániro y El moral, municipio de Tingüindín

Morelia, Michoacán, a 21 de enero de 2026.- El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) en Sesión Extraordinaria Urgente aprobó la validez de las consultas previas, libres e informadas realizadas en las comunidades indígenas de Xhániro y El Moral, pertenecientes al municipio de Tingüindín, mediante las cuales sus habitantes decidieron ejercer su derecho al autogobierno y a la administración directa de los recursos públicos que les corresponden de manera directa.

Durante la presentación de ambos proyectos, la Dra. Silvia Verónica Mauricio Salazar, consejera electoral y presidenta de la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas (CEAPI), explicó el desarrollo de los procesos de consulta, señalando que en ambos casos las solicitudes fueron presentadas por las propias autoridades comunitarias, se integraron los expedientes correspondientes y se llevaron a cabo reuniones de trabajo con las comunidades para la elaboración conjunta del plan de trabajo y de las convocatorias.

Asimismo, detalló que las convocatorias fueron aprobadas por las comunidades y la CEAPI, y posteriormente difundidas en las encargaturas del orden, al tiempo que, precisó que las consultas se realizaron el 11 de enero de 2026, desarrollándose las etapas de registro, fase informativa, fase consultiva y publicación de resultados, conforme a la convocatoria aprobada.

En el caso de la Encargatura del Orden Independiente de Xhániro, informó que se registró la participación de 342 habitantes, quienes, mediante el mecanismo acordado en asamblea, se manifestaron de manera unánime a favor de ejercer el autogobierno a través de la administración directa de los recursos. En tanto, en la comunidad indígena de El Moral, participaron 97 personas, quienes también se pronunciaron de forma unánime en el mismo sentido.

La consejera eletoral explicó que, una vez concluidas las consultas, la CEAPI analizó el cumplimiento de cada una de las etapas, así como los requisitos legales, por lo que se propuso al Consejo General calificar y declarar la validez de ambos procesos, al haberse desarrollado conforme a los principios de consulta previa, libre e informada.

