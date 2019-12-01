Consejo General del IEM declara válida la consulta en la comunidad de Chapa Nuevo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 16:00:30

Morelia, Michoacán, 04 de septiembre de 2025.- En Sesión Extraordinaria Urgente, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) aprobó el acuerdo por el que se califica y declara válida la consulta previa, libre e informada respecto de la administración directa de recursos públicos en la Encargatura del Orden de Chapa Nuevo, municipio de Salvador Escalante.

Por unanimidad, se declaró válida la consulta, misma que se realizó el pasado 23 de agosto con la participación de 565 habitantes de la comunidad, quienes, en su mayoría, manifestaron su deseo de ejercer el derecho de autogobernarse y administrar de manera directa los recursos públicos que les corresponden.

El proceso se llevó a cabo en estricto apego al marco normativo y a los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad y máxima publicidad, garantizando que las y los habitantes de la comunidad contaran con toda la información necesaria para emitir una decisión libre e informada.

Durante la jornada el día de la consulta se desarrollaron las fases preparatoria, informativa y consultiva, mismas que concluyeron con la validación de los resultados por parte del Consejo General.

Con esta resolución, el IEM reafirma su compromiso con los derechos de los pueblos y comunidades originarias, garantizando el cumplimiento a la normativa local y realizando las consultas como mecanismos de participación que fortalezcan el ejercicio democrático en Michoacán.

Para conocer más detalles sobre la sesión te invitamos a visitar nuestras redes sociales oficiales @IEMich y visualizar la transmisión completa a través de nuestro canal de YouTube: https://www.youtube.com/@IEMichoacan