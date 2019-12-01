Consejo Estatal de Acción Nacional, a la altura de los michoacanos

Consejo Estatal de Acción Nacional, a la altura de los michoacanos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 19:49:52
Morelia, Michoacán, a 21 de octubre del 2025.-El Consejo Estatal de Acción Nacional está a la altura de las necesidades de Michoacán, al quedar integrado por 141 mujeres y hombres panistas comprometidos con las demandas más sensibles de las y los michoacanos, aseguró Carlos Humberto Quintana Martínez, Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN.

El Jefe Estatal del PAN precisó que el Consejo Estatal está conformado por 50 mujeres y 50 hombres que fueron electos en la Asamblea Estatal, quienes se suman a 15 mujeres y 26 hombres que son considerados como consejeras y consejeros “ex-oficio” o vitalicios.

Las y los consejeros “ex-oficio” son quienes en el CDE del PAN ocupan la titularidad de la Presidencia, Secretaría General, Secretaría de Acción Juvenil, Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Promoción Política de la Mujer. Las consejeras y consejeros vitalicios son quienes han tenido este encargo durante 20 años.

Además, se consideran consejeras y consejeros ex-oficio a ex Presidentas y ex Presidentes electos del CDE, Senadora y Senador de la República, así como coordinadora y coordinador de alcaldes, de diputados locales y de legisladores federales.

De igual forma, son consejeras y consejeros ex-oficio los alcaldes y alcaldesas de los cinco municipios con mayor votación en el pasado proceso electoral, así como las y los Presidentes de los Comités Directivos del PAN en esos municipios. Los municipios panistas que obtuvieron mayor número de votos en la pasada elección constitucional fueron Ecuandureo, Sahuayo, la Piedad, Churintzio y Tocumbo.

Consejeras y Consejeros Electos

1.    Aguilar    Acosta    Maximiliano
2.    Álvarez    Tovar    Martha Berenice 
3.    Amezcua    Gálvez    Victoria Noemi 
4.    Anaya    Ávila    Hugo
5.    Anaya    Sánchez    Edgar Alejandro
6.    Arias    Nares    Mizraim
7.    Arroyo    Zaragoza    Alan Francisco
8.    Ayala    García    José Eulalio
9.    Barajas    Galván    Geovanny Jonathan 
10.    Bernal    García    Denisse
11.    Cárdenas    Alamilla    Carlos Alberto
12.    Cardona    Anguiano    Moisés
13.    Castelazo    Mendoza    Carlos Francisco
14.    Castellanos    Molina    Horacio
15.    Castellanos    Pallares    Carmen Eréndira
16.    Ceballos    Hernández    Adriana Gabriela 
17.    Contreras    Vargas    Víctor Hugo
18.    Coronado    Mercado    Uriel Eduardo
19.    Correa    Cosío    Aracely
20.    Cortés    Mendoza    David Alejandro
21.    Cuevas    Torres    Rocío Lizet
22.    Escobar    Gallardo    Elia
23.    Espinoza    Ávila    Alejandro
24.    Espinoza    Cardona    Miriam Raquel
25.    Espinoza    Sandoval    Lizbeth Paulina
26.    Figueroa    Cejudo    Ana Guillermina
27.    Frutos    Granados    Daniela Guadalupe
28.    García    Campos    Carina De Jesús
29.    García    Escobar    Roberto
30.    García    Palafox    Salvador
31.    García    Tejeda    Mariana
32.    García    Velasco    Anabey
33.    Godínez    Del Rio    Enrique 
34.    González    Gutiérrez    Jovan Jesús
35.    González    Guzmán    Alan
36.    González    Sánchez    Alma Mireya
37.    González    Suárez    Fernando
38.    Gudiño    Magaña    Omar Francisco
39.    Guerra    Mendoza    Francisco Javier
40.    Guillén    Rojas    José Guadalupe
41.    Gutiérrez    Álvarez    Pedro Enrique 
42.    Gutiérrez    García    María Elizabeth
43.    Hernández    Álvarez    Assbeidi Magdalena
44.    Hernández    Morales    Liz Alejandra 
45.    Hernández    Salazar    Rigoberto
46.    Hinojosa    Pérez    Karla Teresa 
47.    Infante    Ayala    J. Jesús
48.    Juárez    Navarrete    Berenice
49.    Licea    Ramírez    María Francisca 
50.    Lucatero    Blanco     Carlos Humberto
51.    Macías    Alvarado    Sergio
52.    Macotela    Colín    Mariano
53.    Magallán    Guillén    Miguel Antonio
54.    Magaña    Avalos    Andrea Lizeth
55.    Maldonado    Cabrera    María de Lourdes
56.    Méndez    González    Marcos
57.    Mendoza    Armas    Hortensia
58.    Mendoza    Ayala    María Guadalupe
59.    Mendoza    Garfia    Eréndira
60.    Mendoza    Mejía    María Isabel
61.    Mendoza    Torres    María
62.    Merlos    Ayllón    Myrna
63.    Miranda    García    José Said
64.    Morales    García     Laura Maritza
65.    Moreno    García    Eleuterio
66.    Naranjo    Anaya    Jesús Germán
67.    Navarro    Alvarado    Aldo Giovanni 
68.    Nieto    Álvarez    Víctor Fernando
69.    Núñez    Pérez    Rosa
70.    Ochoa    Vega     Víctor Manuel
71.    Olvera    Estrada    Susana
72.    Orozco    Acosta    Alma Verónica 
73.    Orozco    Torres    Brenda Rocío
74.    Ortega    Andrade    María Asunción 
75.    Ortega    Sánchez    Luis Antonio
76.    Pantoja    Abascal    Laura Ivonne
77.    Pérez    Ávila    Edith Concepción
78.    Pérez    Campos    Mónica Lariza
79.    Pereznegrón    Gutiérrez     Adrián
80.    Quintana    Cuevas    Pamela
81.    Ramírez    Sánchez    Jesús Santiago
82.    Rangel    Zavala    Dulce María
83.    Rodríguez    Rodríguez    Andrea Citlali
84.    Rodríguez    Uribe    Aldo
85.    Romero    Parrales    María Aidé
86.    Ruiz    Nava    Juan Manuel
87.    Salas    Valencia    José Antonio 
88.    Sánchez    Padilla    Itzel
89.    Sanhua    Fernández    Adalberto
90.    Santana    Pérez    Sidney Ricardo
91.    Serrano    Estrada    Juan
92.    Serrato    Tapia    Elsa
93.    Serrato    Tapia    José Luis
94.    Servín    Chávez    Huber Hugo
95.    Tejeda    Cid    Andrea
96.    Tejeda    Cid    Armando
97.    Torres    Ibarrola    María del Sol
98.    Valencia    Morfín     Bertha Alicia
99.    Vázquez    Vaca    Gerardina
100.    Villanueva    Cano    Andrea

Consejeras y Consejeros Ex-Oficio

1.    Carlos Humberto Quintana Martínez
2.    María de los Ángeles Toro Preciado
3.    German Tena Fernández 
4.    María del Refugio Cabrera Hermosillo
5.    José Manuel Hinojosa Pérez
6.    Luis Guillermo Villanueva Valdovinos
7.    José González Morfín
8.    Jesús María Doddoli Murguía
9.    Teresita Herrera Maldonado 
10.    Marko Cortés Mendoza 
11.    Laura Esquivel Torres
12.    Evelin Leticia González Sánchez 
13.    Manuel Gálvez Sánchez 
14.    Jorge Luis Estrada Garibay 
15.    Samuel David Hidalgo Gallardo 
16.    Francisco Maldonado 
17.    José Luis Alcázar Rodríguez
18.    Iveth Vega Álvarez
19.    José Roberto López Buenrostro
20.    Jesús Eduardo Alonso Montes
21.    Karina Galván Muñiz
22.    Francisco Javier Barajas 
23.    Rosa Hilda Abascal Rodríguez
24.    Víctor Manuel Amezcua Sánchez 
25.    Antonio Berber Martínez 
26.    José Ricardo Calderón Pérez 
27.    César Alfonso Cortés Mendoza
28.    Alfonso Cortés Ruiz
29.    Martha Patricia Esquivel Tamayo  
30.    Javier Estrada Cárdenas 
31.    Lourdes Gallegos Espinosa
32.    Epigmenio Jiménez Rojas
33.    Esperanza Morelos Borja 
34.    José Moreno Salas 
35.    Samuel Arturo Navarro Sánchez 
36.    Erandi Quintero Márquez 
37.    Ricardo Torres Díaz 
38.    Luis Guillermo Villanueva Valdovinos 
39.    Irene Villaseñor Peña 
40.    Ruth Nohemi Espinoza Pérez
41.    Cristián Guzmán Talavera

Noventa Grados
