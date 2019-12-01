Consejo Estatal de Acción Nacional, a la altura de los michoacanos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 19:49:52

Morelia, Michoacán, a 21 de octubre del 2025.-El Consejo Estatal de Acción Nacional está a la altura de las necesidades de Michoacán, al quedar integrado por 141 mujeres y hombres panistas comprometidos con las demandas más sensibles de las y los michoacanos, aseguró Carlos Humberto Quintana Martínez, Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN.

El Jefe Estatal del PAN precisó que el Consejo Estatal está conformado por 50 mujeres y 50 hombres que fueron electos en la Asamblea Estatal, quienes se suman a 15 mujeres y 26 hombres que son considerados como consejeras y consejeros “ex-oficio” o vitalicios.

Las y los consejeros “ex-oficio” son quienes en el CDE del PAN ocupan la titularidad de la Presidencia, Secretaría General, Secretaría de Acción Juvenil, Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Promoción Política de la Mujer. Las consejeras y consejeros vitalicios son quienes han tenido este encargo durante 20 años.

Además, se consideran consejeras y consejeros ex-oficio a ex Presidentas y ex Presidentes electos del CDE, Senadora y Senador de la República, así como coordinadora y coordinador de alcaldes, de diputados locales y de legisladores federales.

De igual forma, son consejeras y consejeros ex-oficio los alcaldes y alcaldesas de los cinco municipios con mayor votación en el pasado proceso electoral, así como las y los Presidentes de los Comités Directivos del PAN en esos municipios. Los municipios panistas que obtuvieron mayor número de votos en la pasada elección constitucional fueron Ecuandureo, Sahuayo, la Piedad, Churintzio y Tocumbo.

Consejeras y Consejeros Electos

1. Aguilar Acosta Maximiliano

2. Álvarez Tovar Martha Berenice

3. Amezcua Gálvez Victoria Noemi

4. Anaya Ávila Hugo

5. Anaya Sánchez Edgar Alejandro

6. Arias Nares Mizraim

7. Arroyo Zaragoza Alan Francisco

8. Ayala García José Eulalio

9. Barajas Galván Geovanny Jonathan

10. Bernal García Denisse

11. Cárdenas Alamilla Carlos Alberto

12. Cardona Anguiano Moisés

13. Castelazo Mendoza Carlos Francisco

14. Castellanos Molina Horacio

15. Castellanos Pallares Carmen Eréndira

16. Ceballos Hernández Adriana Gabriela

17. Contreras Vargas Víctor Hugo

18. Coronado Mercado Uriel Eduardo

19. Correa Cosío Aracely

20. Cortés Mendoza David Alejandro

21. Cuevas Torres Rocío Lizet

22. Escobar Gallardo Elia

23. Espinoza Ávila Alejandro

24. Espinoza Cardona Miriam Raquel

25. Espinoza Sandoval Lizbeth Paulina

26. Figueroa Cejudo Ana Guillermina

27. Frutos Granados Daniela Guadalupe

28. García Campos Carina De Jesús

29. García Escobar Roberto

30. García Palafox Salvador

31. García Tejeda Mariana

32. García Velasco Anabey

33. Godínez Del Rio Enrique

34. González Gutiérrez Jovan Jesús

35. González Guzmán Alan

36. González Sánchez Alma Mireya

37. González Suárez Fernando

38. Gudiño Magaña Omar Francisco

39. Guerra Mendoza Francisco Javier

40. Guillén Rojas José Guadalupe

41. Gutiérrez Álvarez Pedro Enrique

42. Gutiérrez García María Elizabeth

43. Hernández Álvarez Assbeidi Magdalena

44. Hernández Morales Liz Alejandra

45. Hernández Salazar Rigoberto

46. Hinojosa Pérez Karla Teresa

47. Infante Ayala J. Jesús

48. Juárez Navarrete Berenice

49. Licea Ramírez María Francisca

50. Lucatero Blanco Carlos Humberto

51. Macías Alvarado Sergio

52. Macotela Colín Mariano

53. Magallán Guillén Miguel Antonio

54. Magaña Avalos Andrea Lizeth

55. Maldonado Cabrera María de Lourdes

56. Méndez González Marcos

57. Mendoza Armas Hortensia

58. Mendoza Ayala María Guadalupe

59. Mendoza Garfia Eréndira

60. Mendoza Mejía María Isabel

61. Mendoza Torres María

62. Merlos Ayllón Myrna

63. Miranda García José Said

64. Morales García Laura Maritza

65. Moreno García Eleuterio

66. Naranjo Anaya Jesús Germán

67. Navarro Alvarado Aldo Giovanni

68. Nieto Álvarez Víctor Fernando

69. Núñez Pérez Rosa

70. Ochoa Vega Víctor Manuel

71. Olvera Estrada Susana

72. Orozco Acosta Alma Verónica

73. Orozco Torres Brenda Rocío

74. Ortega Andrade María Asunción

75. Ortega Sánchez Luis Antonio

76. Pantoja Abascal Laura Ivonne

77. Pérez Ávila Edith Concepción

78. Pérez Campos Mónica Lariza

79. Pereznegrón Gutiérrez Adrián

80. Quintana Cuevas Pamela

81. Ramírez Sánchez Jesús Santiago

82. Rangel Zavala Dulce María

83. Rodríguez Rodríguez Andrea Citlali

84. Rodríguez Uribe Aldo

85. Romero Parrales María Aidé

86. Ruiz Nava Juan Manuel

87. Salas Valencia José Antonio

88. Sánchez Padilla Itzel

89. Sanhua Fernández Adalberto

90. Santana Pérez Sidney Ricardo

91. Serrano Estrada Juan

92. Serrato Tapia Elsa

93. Serrato Tapia José Luis

94. Servín Chávez Huber Hugo

95. Tejeda Cid Andrea

96. Tejeda Cid Armando

97. Torres Ibarrola María del Sol

98. Valencia Morfín Bertha Alicia

99. Vázquez Vaca Gerardina

100. Villanueva Cano Andrea

Consejeras y Consejeros Ex-Oficio

1. Carlos Humberto Quintana Martínez

2. María de los Ángeles Toro Preciado

3. German Tena Fernández

4. María del Refugio Cabrera Hermosillo

5. José Manuel Hinojosa Pérez

6. Luis Guillermo Villanueva Valdovinos

7. José González Morfín

8. Jesús María Doddoli Murguía

9. Teresita Herrera Maldonado

10. Marko Cortés Mendoza

11. Laura Esquivel Torres

12. Evelin Leticia González Sánchez

13. Manuel Gálvez Sánchez

14. Jorge Luis Estrada Garibay

15. Samuel David Hidalgo Gallardo

16. Francisco Maldonado

17. José Luis Alcázar Rodríguez

18. Iveth Vega Álvarez

19. José Roberto López Buenrostro

20. Jesús Eduardo Alonso Montes

21. Karina Galván Muñiz

22. Francisco Javier Barajas

23. Rosa Hilda Abascal Rodríguez

24. Víctor Manuel Amezcua Sánchez

25. Antonio Berber Martínez

26. José Ricardo Calderón Pérez

27. César Alfonso Cortés Mendoza

28. Alfonso Cortés Ruiz

29. Martha Patricia Esquivel Tamayo

30. Javier Estrada Cárdenas

31. Lourdes Gallegos Espinosa

32. Epigmenio Jiménez Rojas

33. Esperanza Morelos Borja

34. José Moreno Salas

35. Samuel Arturo Navarro Sánchez

36. Erandi Quintero Márquez

37. Ricardo Torres Díaz

38. Luis Guillermo Villanueva Valdovinos

39. Irene Villaseñor Peña

40. Ruth Nohemi Espinoza Pérez

41. Cristián Guzmán Talavera