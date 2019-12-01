Consejo del Agua urge nuevas reglas para garantizar el futuro hídrico de Querétaro

Querétaro, México, 13 de julio de 2026.- El Consejo Consultivo del Agua en el estado de Querétaro se encuentra en la etapa final de redacción y estilo de lo que será el nuevo Programa Hídrico estatal, documento que se proyecta presentar de manera oficial en un plazo estimado de un mes, adelantó su presidenta, Katia Reséndiz Jaime, tras concluir el periodo de consulta ciudadana iniciado el pasado 28 de enero.

Explicó que el documento final ha sido robustecido con críticas, propuestas e iniciativas de diversos sectores, atendiendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía: la creación de indicadores estrictos para asegurar que el plan se ejecute y no se quede archivado.

"Cualquier política pública o campaña de educación ambiental queda sin sostén si no tenemos unas nuevas reglas del juego, unas nuevas leyes y una nueva gestión del agua en el estado".

Enfatizó que Querétaro enfrenta un reto inminente debido a que la entidad crece al doble de la media nacional, lo que obliga a los tomadores de decisiones a reconfigurar la planeación urbana en torno a la disponibilidad del recurso. Entre los ejes prioritarios del plan destacan.

Alertó que prácticamente todos los acuíferos del estado están sobreexplotados, por lo que urge transitar hacia el aprovechamiento de aguas superficiales.

“Preparar la infraestructura estatal para enfrentar fenómenos meteorológicos extremos, como sequías prolongadas seguidas de lluvias torrenciales y adecuar el marco normativo local con la nueva Ley General de Aguas de la Federación para optimizar la gestión del recurso.

Reveló que, durante los últimos 45 años, todos los proyectos hídricos estatales se diseñaron exclusivamente para atender la demanda, dejando de lado la oferta. Por ello, la nueva estrategia se centrará en aumentar la disponibilidad mediante la recarga inducida de los mantos acuíferos.

Para lograrlo, la presidenta del organismo señaló que es indispensable prohibir la construcción de desarrollos inmobiliarios en zonas de infiltración y blindar las áreas naturales.

Llamó a proteger de manera determinante la zona de Peña Colorada. "Si en algún momento Peña Colorada es vulnerable o susceptible a que se desarrolle o se le ponga cemento, sería fatal para la población de Querétaro. Esta reserva es vital para el futuro hídrico de la zona metropolitana”.