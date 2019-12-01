Consejería Jurídica corrige omisión sobre paridad de género en iniciativa de revocación de mandato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 22:07:24

Ciudad de México, 17 de marzo de 2026.- La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal envió un oficio para corregir un error detectado en la iniciativa de reforma constitucional sobre revocación de mandato, luego de que en la versión impresa original se omitiera incluir el principio de paridad de género en artículos clave.

En el documento, la dependencia reconoció la omisión y solicitó a las comisiones dictaminadoras subsanar el error antes de que la propuesta sea discutida y, en su caso, aprobada por el Congreso.

La instancia federal precisó que la omisión fue producto de un error en la impresión del documento, por lo que se busca corregir el contenido para evitar inconsistencias en el proceso legislativo.

Asimismo, la Consejería Jurídica aclaró que no existe intención de eliminar dicha disposición, sino de garantizar que el texto final respete lo establecido en la Constitución, particularmente en materia de igualdad y paridad de género.