Consejeras y consejeros de Cesmich exigen esclarecimiento del asesinato de Bernardo Bravo 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 19:21:57

Morelia, Michoacán, 20 de octubre 2025.- Consejeras y consejeros del Consejo Económico y Social de Michoacán (Cesmich), exigieron el pronto esclarecimiento del asesinato de Bernardo Bravo Manríquez.

Durante el inicio de la asamblea general, lamentaron el cobarde asesinato del consejero Bernardo Bravo, quien luchó por un mejor Michoacán.

En voz del presidente del Cesmich, Eduardo Orihuela Estefan, se expresó la gran indignación y pesar por tan lamentable hecho.

Quien fue Presidente del Sistema Producto Limón Nacional y de la

Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, dijo Lalo Orihuela, representó con honor y valentía las necesidades del sector primario en Michoacán.

Fue un líder que trabajó por la organización, por la justicia y por la paz, que levantó

la voz con firmeza en defensa de quienes producen y viven de la tierra.

“Su homicidio es un atentado directo contra la sociedad civil organizada y contra

todas y todos los ciudadanos que, como él, hacen escuchar su voz para exigir

mejores condiciones de vida y seguridad”.

Por lo anterior, consejeras y consejeros fueron contundentes: “Desde el Cesmich exigimos que este caso no quede impune y que se haga justicia. Las y los michoacanos queremos y merecemos vivir en paz; es un clamor que hoy repetimos con más fuerza que nunca”.

Hoy estamos de luto, señaló Lalo Orihuela, pero también estamos firmes en seguir trabajando, en seguir alzando la voz y en exigir las condiciones necesarias para tener un Michoacán donde producir, trabajar y vivir con dignidad no sean una sentencia de muerte.

Para concluir, el arzobispo Carlos Garfias, quien también es consejero, dirigió una oración por Bernardo Bravo y se le rindió un minuto de aplausos.