Conoce los accesos al Estadio Morelos para el concierto de Carin León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 18:56:13

Morelia, Michoacán, a 14 de agosto 2025.- Para el concierto gratuito de Carin León el próximo 16 de agosto, como parte del Festival Jalo x las Mujeres, que organiza el Gobierno de Michoacán, se habilitarán seis accesos en el Estadio Morelos, los cuales serán abiertos al público a partir de las 16:00 horas.

Por la Puerta 1 ingresarán las personas con boletos de zona Preferente y Platea Oriente; por la Puerta 2 para Cancha Silla y Personas con Discapacidad; por la Puerta 3 para Preferente, Platea Oriente y Cancha Pie.

La Puerta 4 será para boletos de las zonas General Norte y Cancha Pie; la Puerta 6 para Preferente, Platea Poniente y Cancha Pie; la Puerta 7 para Preferente y Platea Poniente. Las Puertas 8 y 9 permanecerán cerradas durante el evento.

El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que como parte del operativo se desplegarán agentes de seguridad en accesos y vialidades principales de la ciudad, se supervisarán estacionamientos y se realizarán patrullajes en calles aledañas.

Se invita a las personas asistentes a planear su ruta y llegar con anticipación para disfrutar al máximo del concierto de Carín León, además de seguir las siguientes recomendaciones que abonarán a que el evento se realice de la mejor manera:

•⁠ ⁠Mantenerse hidratados durante el evento

•⁠ ⁠No portar objetos prohibidos como: armas, objetos punzocortantes, sombrillas, cinturones, bebidas, alimentos, sillas o bancos plegables, mochilas, entre otros que representen un riesgo

•⁠ ⁠Al ingresar, identificar salidas de emergencia y puntos de atención médica

•⁠ ⁠Si se asiste en grupo, acordar un punto de reunión en caso de separarse

•⁠ ⁠En caso de emergencia, conservar la calma y seguir las instrucciones del personal

•⁠ ⁠Para cualquier emergencia llamar al 911