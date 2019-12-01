Conmemoró Quiroga el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama con actividades y llamado a la prevención

Conmemoró Quiroga el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama con actividades y llamado a la prevención
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 18:22:52
Quiroga, Michoacán, a 21 de octubre 2025.- “Hoy caminamos por la vida, por la esperanza y por todas aquellas mujeres que cada día nos enseñan el verdadero significado de la fortaleza.”

Con esas palabras, la presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, encabezó las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, realizadas el pasado 20 de octubre en la cabecera municipal.

La jornada dio inicio con una marcha rosa, que recorrió las principales calles de Quiroga en un ambiente lleno de color, unión y mensajes de prevención, donde mujeres, niñas, familias y servidores públicos unieron sus pasos para rendir homenaje a las sobrevivientes y recordar a quienes han enfrentado esta enfermedad. 

“En esta marcha tan especial, las mujeres valientes de nuestro municipio nos inspiraron con su ejemplo y nos recordaron la importancia de la prevención y la detección oportuna. Mi reconocimiento y apoyo a todas ellas”, expresó la alcaldesa.

Como parte del cierre de la jornada, se llevó a cabo una mega clase de zumba y cardio, donde decenas de mujeres quiroguenses demostraron que el autocuidado y la salud también se fortalecen con movimiento, energía y actitud positiva.

“Con estas actividades, la prevención se impulsa desde la alegría, la convivencia y el compromiso de cuidar nuestro cuerpo. Sigamos creando conciencia y cuidando nuestra salud todos los días”, finalizó Alma Mireya González.

