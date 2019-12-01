Conmemoran en Ciudad Hidalgo el 73 aniversario del voto de la mujer en México

Ciudad Hidalgo, Michoacán., a 16 de octubre de 2026.- La presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar, acompañada de regidoras, funcionarios municipales, mujeres representantes de distintos sectores de la población, alumnas de diferentes instituciones educativas y público en general, encabezó el acto conmemorativo del 73 Aniversario del Voto de la Mujer en México, evento llevado a cabo en el Museo de Historia y Cultura Popular Tlaximaloyan, organizado por la administración Municipal, a través del Instituto Ciudad Hidalguense de la Mujer.

La alcaldesa manifestó que hoy no se trata únicamente de recordar un decreto legal, se trata de reconocer el valor, las lágrimas, la resistencia de generaciones de mujeres que levantaron la voz cuando el silencio era la norma, se trata de madres, hijas, abuelas, de muchas mujeres del campo y toda la sociedad que con su esfuerzo diario tejieron la democracia real, esa que se vive en el hogar, en las calles y en las urnas; expresó que como primera presidenta Municipal y primera Diputada Local de este distrito, sabe que no ha sido una tarea sencilla, porque se ha enfrentado a estigmas, violencia mediática y psicológica, por lo que como mujer debemos de ser solidarias.

Este día y todos los días del año, les exhorta a fortalecerse como mujeres para lograr sus objetivos; ya que desafortunadamente entre las mujeres existen limitantes como el ego o la envidia que no deja impulsar a más mujeres, las invitó a ser empáticas y solidarias para seguir avanzando en el tema de los derechos de las mujeres, levantando la voz y recordando a aquellas mujeres que dieron su vida por darnos derechos, todo esto, nos obliga a reflexionar y a buscar que la justicia sea la que predomine en el municipio, en el estado y el país. Invitó a las presentes a seguir en la lucha para lograr más conquistas, más espacios que permitan garantizar equidad plena en los centros de trabajo.

La directora del Instituto Ciudad Hidalguense de la Mujer, al dar la bienvenida, dijo que las mujeres tuvieron que dar una lucha extraordinaria para ejercer sus derechos fundamentales de ciudadanía, por ello es importante que las y los jóvenes, recuerden este acontecimiento, porque el ejercicio de los derechos políticos con los que hoy contamos, es también un acto de gratitud para todas las mujeres, un mensaje contundente de que su lucha no ha sido en vano, como claro ejemplo de ello es que tenemos a la primera mujer presidenta constitucional en este municipio de Hidalgo, Jeovana Alcántar.

En el evento se llevó a cabo el foro “De la conquista de un voto a la conquista de derechos”, donde participaron mujeres de distintos sectores, como el gubernamental con la presidenta municipal Jeovana Alcántar, el sector de mujeres con la Dra. Erandi Hernández, el sector justicia, representado por la Lic. Rocío Gutiérrez, el sector educativo, representado por la Dra. Ivón Hernández, el sector salud representado por la Dra. Patricia Altamirano, el sector empresarial por la empresaria Ing. Vanessa Martínez y el sector social, representado por la Lic. Claudia Contreras, en este foro también hubo participación del público logrando así gran capacidad de respuesta y conciencia entre la juventud hidalguense.