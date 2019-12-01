Ciudad Hidalgo, Michoacán, 20 de noviembre de 2026.- Para comprender la magnitud de la Revolución Mexicana, tenemos que mirarla desde su esencia más pura, su profundo sentido humanista, lo anterior lo expresó la presidenta Municipal de Hidalgo, Jeovana Alcántar en el acto cívico conmemorativo del CXVI Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana de 1910 que se llevó a cabo en la Plaza del Migrante, donde estuvo acompañada de Regidores, funcionarios municipales, directivos, maestros y alumnos de las instituciones educativas de nivel medio superior y superior de este municipio.

La alcaldesa dijo que la revolución mexicana, antes de ser un movimiento armado fue un grito de dignidad, fue el despertar de un pueblo que se negó a aceptar que la pobreza, la desigualdad y la falta de libertad fuera un destino inevitable, comentó que detrás de cada batalla y de cada plan revolucionario, había rostros concretos: mujeres y hombres del campo, obreros, maestros rurales, jóvenes y familias enteras que exigían algo tan elemental y sagrado como el derecho a vivir con dignidad.

Alcántar Baca, manifestó que la revolución nos enseñó que ninguna nación puede llamarse próspera si deja atrás su gente. Nos enseñó que el poder público solo tiene sentido cuando se pone al servicio del ser humano, cuando protege al vulnerable y cuando abre camino de oportunidad para todas y todos, sin distinciones ni privilegios, dijo que, en el siglo XXI, las armas de nuestra transformación ya no son los fusiles ni los caballos, nuestras herramientas son la educación, el trabajo honesto, la justicia social, la salud, la cultura y la solidaridad comunitaria.

Comentó que, como primera mujer en tener el alto honor de presidir el municipio de Hidalgo, lleva esa convicción todos los días; gobernar con rostro humano significa escuchar antes de decidir, sentir como propio el dolor o la necesidad de cada familia y poner siempre a las personas en el centro de cada obra y cada acción de gobierno; indicó que ha comprobado que cuando un gobierno escucha con humildad y actúa con responsabilidad, los resultados se sienten en la vida diaria de las personas, cada calle pavimentada, cada red de agua potable que llega a una comunidad, cada apoyo que fortalece la salud de nuestras familias, la economía de nuestros productores o el futuro de nuestros estudiantes, es una forma cotidiana de hacer justicia social.

Exhortó a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes a sentirse orgullosos de haber nacido en nuestro municipio porque son los herederos de quienes lucharon por un país libre y justo y les toca defender esa herencia desde las aulas, el deporte, desde el arte, desde el respeto a sus mayores y el cuidado de nuestra tierra.

Finalmente, hizo un llamado a la unidad y a la madurez política, indicó que, en un municipio plural, vibrante y participativo como el nuestro, pensar distinto es natural y enriquece nuestra vida democrática, pero por encima de cualquier color, ideología o interés político, existe una causa superior que nos une. Deseo que en este 20 de noviembre renueve en nosotros la esperanza, el amor a México y el compromiso con nuestra comunidad.

Antes el Síndico Municipal Marco Alfonso Figueroa Medina, en representación de la alcaldesa, Jeovana Alcántar, llevo a cabo el Izamiento de bandera en el Hemiciclo a Hidalgo, más tarde se llevó a cabo el Desfile Cívico Deportivo por las principales calles de la Ciudad donde participaron instituciones educativas de nivel medio superior y superior, así como diversos contingentes participantes.