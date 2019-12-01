Conmemoran el 113 aniversario del Ejército Mexicano en Morelia, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 19 de febrero de 2026.- La Secretaría de la Defensa Nacional, por conducto de la Comandancia de la 21/a Zona Militar, dio a conocer que, como parte de las actividades de “Febrero, mes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos”, se realizó en Morelia un desayuno conmemorativo por el 113 aniversario del Ejército Mexicano.

El acto fue encabezado por el general de brigada de Estado Mayor Juan Bravo Velázquez, comandante de la 21/a Zona Militar, acompañado por autoridades civiles y militares, así como por integrantes del Ejército y de la Guardia Nacional, en las instalaciones del Cuartel General “José María Morelos y Pavón”.

Durante su intervención, el general Bravo Velázquez destacó que las mujeres y hombres que forman parte de la institución demuestran diariamente su compromiso al cumplir con las misiones que establece la ley, actuando con apego a la legalidad, respeto pleno a los derechos humanos y fortaleciendo con ello la confianza de la ciudadanía michoacana.

Asimismo, señaló que el personal militar trabaja de manera coordinada con autoridades de los tres niveles de gobierno para contribuir a preservar la paz y la seguridad, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Subrayó que esta labor se rige por la legalidad, la colaboración institucional y el uso responsable de la fuerza, garantizando en todo momento la protección y los derechos de la población.

Con esta conmemoración, el Ejército Mexicano refrenda su vocación de servicio y su compromiso, a lo largo de 113 años de historia, con la defensa de la integridad, independencia y soberanía de México.