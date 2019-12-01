Conmemora Bedolla el 211 Aniversario del Decreto de la Constitución de Apatzingán

22 de Octubre de 2025
Apatzingán, Michoacán, 22 de octubre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla presidió en Apatzingán los actos conmemorativos por el 211 Aniversario del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana.

Desde la tierra donde José María Morelos promulgó la primera Constitución de 1814, el mandatario destacó que este documento, acompañado de los Sentimientos de la Nación, es muestra del gran valor del generalísimo, pero también el ideal de un pueblo que se levantó en armas para lograr la Independencia de México. 

En sesión solemne del Congreso local, habilitada en la Presidencia Municipal, el mandatario entregó la Presea Constitución de 1814 a Felipe Orlando Aragón Andrade, abogado, historiador y antropólogo que ha enfocado su trabajo a favor de los derechos de los pueblos indígenas y los autogobiernos.

Previamente, acompañado de otras autoridades, Ramírez Bedolla rindió guardia de honor en el Monumento a los Constituyentes y en el Fortín Morelos, un lugar histórico donde el llamado “Siervo de la Nación” se defendió del Ejército Realista durante la Guerra de Independencia; también visitó el Museo Casa de la Constitución donde firmó el libro de visitantes distinguidos. 

Participaron el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda; la alcaldesa de Apatzingán, Fanny Arreola; la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Giulianna Bugarini; el magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Hugo Gama; el fiscal Carlos Torres Piña; el comandante de la 43 Zona Militar, José Luis Bucio, general de brigada de Estado Mayor; el teniente coronel Sulpicio Gallardo Ramírez, comandante del 27 Batallón de Apatzingán; así como otras autoridades de los cuatro órdenes de gobierno.

