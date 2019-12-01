Congresos locales deben reducir su costo, coincide Bedolla en Plan B de reforma electoral de Sheinbaum

Congresos locales deben reducir su costo, coincide Bedolla en Plan B de reforma electoral de Sheinbaum
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados  | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 10:53:53
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Morelia, Michoacán, a 16 de marzo del 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, coincidió en uno de los temas centrales del llamado Plan B de reformas electorales que impulsará la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que será la reducción del costo de los congresos locales del país, al considerar que actualmente representan un gasto excesivo para las finanzas públicas.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal señaló que el Congreso del Estado de Michoacán se encuentra entre los más costosos del país, al ocupar el tercer lugar a nivel nacional, por lo que consideró necesario revisar su presupuesto bajo los principios de austeridad republicana.

Recordó que cuando fue diputado local intentó reducir el gasto legislativo, incluso disminuyendo la dieta de los legisladores, que rondaba los 160 mil pesos mensuales, a cerca de 90 mil pesos; sin embargo, afirmó que esa decisión provocó que fuera removido de la coordinación parlamentaria y de la presidencia de la Junta de Coordinación Política.

Ramírez Bedolla expresó su respaldo a la iniciativa de la presidenta y consideró que los recursos que actualmente se destinan a los congresos podrían reorientarse a áreas prioritarias como salud, educación y obra pública, pues los temas legislativos en ambas cámaras tienen costos elevados, en lo estatal y federal.

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