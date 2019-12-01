FGR investiga contaminación de escena tras operativo donde murió “El Mencho”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 12:29:45

Ciudad de México, 16 de marzo del 2026.- La Fiscalía General de la República informó detalles del operativo realizado en Tapalpa que derivó en el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la dependencia, la acción fue resultado de un operativo de alta complejidad táctica que incluyó enfrentamientos armados en una zona despoblada, luego de que el presunto criminal y miembros de su organización opusieran resistencia.

Durante los hechos, Oseguera Cervantes resultó herido y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, donde posteriormente murió.

La FGR señaló que, debido a la falta de condiciones de seguridad tras el enfrentamiento, el aseguramiento de seis inmuebles vinculados al caso no pudo realizarse de inmediato.

No obstante, denunció que antes de que las autoridades ejecutaran legalmente la orden de cateo, personas ajenas ingresaron a las cabañas donde se resguardaba el líder criminal.

La institución advirtió que esta situación pudo alterar y contaminar la escena, lo que dificulta determinar si los objetos señalados públicamente realmente se encontraban en el lugar o si se preservaron conforme a los protocolos legales, por lo que ya se inició una investigación para determinar posibles irregularidades de servidores públicos.