Congreso del Michoacán señala necesidad de evaluar uso de medicamentos para inducir el sueño

Morelia, Michoacán, 20 de octubre de 2026.- Por ley, los Centros de Atención Integran deberán incorporar expresamente, la detección, evaluación y canalización de los casos de dependencia o uso problemático de medicamentos utilizados para inducir el sueño, al aprobarse una reforma a Ley Contra las Adicciones en el Estado de Michoacán.

El Pleno del Congreso del Estado votó a favor de la reforma a la fracción IX y la adición de la fracción IX Bis de la citada ley, puesta a su consideración por la Comisión de Salud y Asistencia Social, sobre la iniciativa de la diputada Belinda Iturbide Díaz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena.

Con la adecuación al marco jurídico, las y los legisladores michoacanos establecieron que los Centros de Atención Integral deberán detectar y evaluar, por conducto del personal de salud competente, los casos de dependencia o uso problemático de medicamentos hipnóticos, sedantes u otros psicotrópicos y, cuando corresponda, canalizar a las personas usuarias a los servicios de atención médica o especializada.

Las y los integrantes de la Comisión de Salud y Asistencia Social, en las Consideraciones del Dictamen, establecieron que compartieron con su compañera Belinda Iturbide en el sentido de fortalecer la identificación de necesidades de atención relacionadas con medicamentos hipnóticos, sedantes y otros psicotrópicos.

“La naturaleza terapéutica de un medicamento no excluye que, en determinadas circunstancias, su utilización pueda requerir valoración profesional por dependencia o uso problemático. Su reconocimiento expreso favorece que estas situaciones sean consideradas dentro de la evaluación de las personas usuarias”, determinaron.

En su exposición de motivos, la promovente, destacó que el descanso adecuado constituye una necesidad fundamental para la salud física y mental, cuyo deterioro puede afectar el bienestar y las actividades cotidianas de las personas; y que las dificultades para conciliar o mantener el sueño pueden propiciar el consumo de medicamentos sin orientación médica suficiente o durante periodos distintos de los indicados, por lo que considera necesario fortalecer la prevención y la atención de los riesgos asociados a estas prácticas.

Asimismo, la legisladora advirtió que el uso inadecuado de determinados medicamentos hipnóticos, sedantes y otros psicotrópicos puede ocasionar dependencia y otras consecuencias adversas para la salud, por lo que la atención de las adicciones debe considerar también los problemas relacionados con medicamentos de uso terapéutico, mediante una valoración individual que permita identificar las necesidades de atención de cada persona.

Ante ello, sostiene que los problemas del sueño requieren un abordaje integral que considere los factores biológicos, psicológicos y sociales involucrados, por lo que resulta imperante fortalecer la actuación de los Centros de Atención Integral para detectar y evaluar los casos de dependencia o uso problemático de estos medicamentos y, cuando corresponda, facilitar su canalización a los servicios competentes.