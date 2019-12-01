Congreso del Estado trabajará en reformas necesarias para fortalecer aparato legal en pro del Plan Michoacán

Morelia, Michoacán, a 13 de noviembre del 2025.- Desde el Congreso del Estado de Michoacán, abordaremos con responsabilidad las reformas que se requieran de carácter urgente y fortaleceremos el aparato legal, para dar continuidad y certeza al Plan Michoacán, así lo afirmó la diputada Giulianna Bugarini Torres, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

En el marco de la “Presentación del Plan Michoacán en materia de seguridad”, en donde estuvo presente el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch; el titular de la Secretaría De la Defensa Nacional de México, Ricardo Trevilla Trejo; el titular de la Secretaría de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; y el gobernador constitucional de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, la representante del Poder Legislativo, afirmó que el Congreso del Estado es un poder aliado para el fortalecimiento de la paz, la seguridad y la justicia en la entidad.

“Este tipo de encuentro son fundamentales para lograr la pacificación de Michoacán, nos encontramos presentes autoridades federales, estatales y municipales, así como de los tres ordenes de gobierno, entre todos podemos contribuir al Plan Michoacán y generar compromisos, cada quien desde nuestra trinchera, para así tener los resultados deseados”, afirmó.

La diputada presidenta, fue enfática al señalar que en la 76 legislatura las y los 40 diputados han mostrado todo el compromiso para fortalecer la estructura legal que rige Michoacán, mediante reformas e incluso nuevas leyes que promuevan la reducción de delitos y se garantice la seguridad y la paz de las y los michoacanos.

La diputada local, detalló que “el tema de la seguridad y la justicia nos compete a todos, esta es una tarea que debemos abordar todos desde nuestra trinchera y de manera muy responsable, las políticas públicas si bien le corresponden al ejecutivo, nosotros como legislativo debemos de sentar las bases legales para que se puedan llevar a cabo estas políticas y las estrategias que se van a implementar desde la federación”, finalizó.