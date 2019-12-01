Morelia, Michoacán, a 26 de noviembre del 2026.- El Congreso del Estado manifiesta que la designación del nuevo rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Miguel Ángel Villa, se encuentra en la ilegalidad al violentar la normatividad universitaria desde la emisión de la convocatoria, proceso de auscultación y elección del rector, remarcó la presidenta de la Mesa Directiva, la diputada Emma Rivera Camacho.

Lo anterior, explicó, derivado de las acciones realizadas por el Consejo Universitario y la rectora Yarabí Ávila González un día antes de la auscultación donde se estableció fuera de la normatividad universitaria, la participación de personas ajenas a la comunidad nicolaita autorizando el voto por internet y de escuelas privadas incorporadas solo en los planes de estudio de la Universidad.

De acuerdo con el estatuto universitario, toda escuela incorporada es independiente del régimen administrativo de la UMSNH y solo adquiere un permiso para impartir sus programas de estudio, por lo que no adquieren ningún otro derecho ni prerrogativas, detalló.

Las autoridades de la universidad michoacana se encuentran en plena violación de órdenes judiciales y en la ilegalidad con la designación de nuevo rector, por lo que el Congreso de Michoacán desconoce totalmente el nombramiento realizado este 26 de noviembre, al señalar que existen indicios suficientes para establecer que la auscultación fue realizada de forma fraudulenta.

Además, el 24 de noviembre de 2026, el Tribunal Colegiado confirmó la negativa de suspensión del Decreto 550 del Congreso de Michoacán. Determinó que dicho decreto tiene rango superior al reglamento universitario y que la designación del Rector 2027-2031 debe realizarse a través de la Comisión de Rectoría, sin que el Consejo Universitario pueda desconocerlo.

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán, Emma Rivera, enfatizo que la Comisión de Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) quedó formalmente integrada e instalada conforme a las disposiciones del Decreto Legislativo número 550, publicado el pasado 4 de noviembre en el Periódico Oficial del Estado, dando cumplimiento al procedimiento y los plazos establecidos por la legislación vigente.

En ese sentido, explicó que, de acuerdo con el artículo Segundo Transitorio, fracciones I y VII, del referido decreto, la Comisión fue conformada e instalada dentro del plazo legal correspondiente, por lo que se han cumplido las disposiciones necesarias para su funcionamiento.

Por lo que la legisladora precisó que corresponde a la Comisión de Rectoría dar continuidad al procedimiento para la elección de la persona titular de la Rectoría de la UMSNH para el periodo 2027-2031, conforme a lo establecido en el marco jurídico vigente.

Finalmente, Emma Rivera destacó que desde el Congreso del Estado se mantiene el compromiso de garantizar que la renovación rectoral se desarrolle con certeza jurídica, respeto a la autonomía universitaria y pleno apego a la ley.