Congreso del Estado de Michoacán solicita rehabilitación de carretera Jacona-Jiquilpan 

Morelia, Michoacán, a 15 de octubre de 2025.- El Pleno del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo exhortó al Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a efecto de que la dependencia a su cargo proceda a la rehabilitación de la carretera que conecta a los municipios de Jacona y Jiquilpan.

Las y los diputados votaron a favor del Punto de Acuerdo presentado por Adriana Campos Huirache quien explicó que actualmente la carretera federal 15 que conecta a los municipios de Jacona con Jiquilpan, es un camino intransitable en el que abundan los baches, que ponen en riesgo a quienes lo transitan.

En su exposición de motivos, la legisladora manifestó que de acuerdo con reportes ciudadanos, en dicho camino, que también pasa por los poblados de San Martín Totolán, Los Remedios, Emiliano Zapata, Villamar, Chavinda y Tangamandapio, sólo pueden transitar con cierta seguridad vehículos todo terreno.

Agregó que el resto de las unidades, la constante es que sufren ponchaduras, afectaciones en las suspensiones y, en el peor de los casos, hasta asaltos, debido a la velocidad tan baja con que se debe transitar por esa zona.

“Si hemos de encontrar una explicación de fondo a esta problemática, se hace necesaria la consulta a los presupuestos de egresos de la Federación más recientes, en los cuales han sido inexistentes los recursos dirigidos a la conservación y mantenimiento carretero para nuestro Estado”, detalló.

Ante la situación que guarda la carretera, sometió a consideración de sus compañeras y compañeros legisladores, un exhorto al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a efecto de que la dependencia a su cargo proceda a la rehabilitación de la carretera, facilitando así la movilidad de los michoacanos en un entorno de seguridad.

De igual forma, planteó que Jacona y Jiquilpan, son dos poblaciones que se distinguen por la vocación al trabajo que poseen sus habitantes, lo que las convierte en centros de producción y de intercambio de bienes y servicios dinámicos y vibrantes que contribuyen sobremanera al desarrollo de Michoacán.

Cabe destacar, que la población de Jacona se dedica en buena parte a la agricultura, principalmente a la producción de verduras, nueces frescas, frutas sin cocer o procesadas, lo que se traduce en ingresos por el orden de 372 millones de dólares por concepto de exportaciones, destacándose el cultivo de berries.