Congreso del Estado de Michoacán da certeza jurídica a los límites territoriales entre Sahuayo y Jiquilpan

Congreso del Estado de Michoacán da certeza jurídica a los límites territoriales entre Sahuayo y Jiquilpan
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 16:33:29
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 28 de octubre del 2026.- Con la finalidad de que haya certeza jurídica en los límites territoriales que hay entre los municipios de Jiquilpan y Sahuayo, el Congreso del Estado, adicionó un último párrafo al artículo 15 de la Ley Orgánica de División Territorial de Michoacán.

Con esto, la delimitación acordada entre los Ayuntamientos de Jiquilpan y Sahuayo encontrará un reconocimiento expreso en el marco jurídico estatal y exista congruencia entre las disposiciones legales aplicables y los límites territoriales que se propone establecer.

En este párrafo se establece a la letra que “los límites territoriales entre los municipios de Jiquilpan y Sahuayo se sujetarán a la delimitación establecida en el Convenio Intermunicipal en Materia de Definición de Límites Territoriales, celebrado entre ambos Ayuntamientos el 5 de octubre de 2026, así como a la descripción técnica y tabla de coordenadas contenidas en su Anexo 1, que forman parte integrante del Decreto mediante el cual se aprueba dicha delimitación”.

Con ello, se busca mantener la congruencia del marco jurídico estatal, respetando las disposiciones territoriales previamente emitidas y estableciendo una referencia normativa clara y actualizada a la delimitación acordada por ambos Ayuntamientos, conforme al Convenio Intermunicipal celebrado el 5 de octubre de 2026, que contiene la descripción técnica y las coordenadas georreferenciadas correspondientes.

Más información de la categoria
Cayó “El Señor de Las Luces”: Marina captura a líder de grupo dedicado al secuestro y el homicidio entre Veracruz y Oaxaca; le aseguran granadas, estupefaciente y bienes por 9 millones
Localizan un cuerpo flotando en un canal de la comunidad de Tres Puentes en Celaya, Guanajuato
Detienen en Mérida a estadounidense buscado por fraude y robo de identidad
Ultiman a un individuo en Charo, Michoacán 
Más información de la categoria
Cayó “El Señor de Las Luces”: Marina captura a líder de grupo dedicado al secuestro y el homicidio entre Veracruz y Oaxaca; le aseguran granadas, estupefaciente y bienes por 9 millones
IEM establece topes de gastos de precampaña y respaldo ciudadano para las elecciones de 2027
Listos canales de navegación del lago de Pátzcuaro para la Noche de Muertos
PAZ Michoacán no descarta competir en Penjamillo, pero priorizará la seguridad de sus aspirantes