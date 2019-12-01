Congreso del Estado de Michoacán da certeza jurídica a los límites territoriales entre Sahuayo y Jiquilpan

Morelia, Michoacán, a 28 de octubre del 2026.- Con la finalidad de que haya certeza jurídica en los límites territoriales que hay entre los municipios de Jiquilpan y Sahuayo, el Congreso del Estado, adicionó un último párrafo al artículo 15 de la Ley Orgánica de División Territorial de Michoacán.

Con esto, la delimitación acordada entre los Ayuntamientos de Jiquilpan y Sahuayo encontrará un reconocimiento expreso en el marco jurídico estatal y exista congruencia entre las disposiciones legales aplicables y los límites territoriales que se propone establecer.

En este párrafo se establece a la letra que “los límites territoriales entre los municipios de Jiquilpan y Sahuayo se sujetarán a la delimitación establecida en el Convenio Intermunicipal en Materia de Definición de Límites Territoriales, celebrado entre ambos Ayuntamientos el 5 de octubre de 2026, así como a la descripción técnica y tabla de coordenadas contenidas en su Anexo 1, que forman parte integrante del Decreto mediante el cual se aprueba dicha delimitación”.

Con ello, se busca mantener la congruencia del marco jurídico estatal, respetando las disposiciones territoriales previamente emitidas y estableciendo una referencia normativa clara y actualizada a la delimitación acordada por ambos Ayuntamientos, conforme al Convenio Intermunicipal celebrado el 5 de octubre de 2026, que contiene la descripción técnica y las coordenadas georreferenciadas correspondientes.