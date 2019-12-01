Congreso del Estado de Michoacán aprueba su Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026

Morelia, Michoacán, a 16 de octubre de 2025.- En Sesión Ordinaria, El Congreso del Estado aprobó el proyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo del Estado de Michoacán para el ejercicio fiscal 2026, por la cantidad de 1 mil 309 millones,114 mil 280 pesos, el cual permitirá el mejor cumplimiento de las funciones constitucionales y legales del Poder Legislativo del Estado, incluidas las de fiscalización.

De igual forma, votaron a favor del proyecto de Presupuestos de Egresos de la Auditoría Superior de Michoacán para el próximo año, por la cantidad de 310 millones 937 mil 729 pesos.

Conforme al Dictamen sometido a consideración del Pleno por parte de la Junta de Coordinación Política, en coordinación con las y los diputados integrantes del Comité de Administración y Control, el Congreso del Estado realizará los ajustes administrativos y orgánicos necesarios para que, a partir del ejercicio fiscal 2026, la Auditoría Superior de Michoacán, sea considerada Unidad Programática y Presupuestal para todos sus efectos legales y administrativos.

Con el voto a favor de las y los legisladores, se instruyó a la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, integre los anexos correspondientes, a fin de que sean remitidos a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, previa rúbrica de las y los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política y del Comité de Administración y Control.

El Acuerdo y sus anexos será notificado al Poder Ejecutivo del Estado, a través del Titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno el Estado de Michoacán, para que lo integre a la Iniciativa de Decreto que contenga el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal del año 2026, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo.

De igual forma, a la Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, así como a la Auditoría Superior de Michoacán para su conocimiento y atención procedente.

Cabe destacar que la distribución y ejercicio del gasto aprobado, se realizará conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo y a los demás ordenamientos aplicables en la materia., así como a la normatividad establecida por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.