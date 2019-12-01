Congreso del Estado de Michoacán anuncia el Primer Parlamento con Perspectiva con Discapacidad

Morelia, Michoacán, 04 de marzo de 2026.- El Congreso del Estado abrió la convocatoria para que las personas con discapacidad en la entidad, participen en el Primer Parlamento con Perspectiva con Discapacidad que se llevará a cabo el 20 de marzo de presente año, en el recinto legislativo.

La diputada Nalleli Julieta Pedraza Huerta junto a representantes del colectivo Nada sobre Nosotros sin Nosotros, hicieron extensiva la invitación a los ciudadanos michoacanos con alguna discapacidad permanente, que cuenten con la credencial nacional que le acredita la misma, para que participen en Parlamento que tiene como objetivo crear un espacio de expresión y participación ciudadana para que éstos presenten propuestas legislativas, a fin de cumplir el mandato constitucional de no discriminación.

Salvador Díaz, persona con baja visión con tendencia a la ceguera explicó que el Parlamento tiene como objetivo conformar un diálogo directo entre las personas que tienen alguna discapacidad, con distintas organizaciones y el Poder Legislativo, a fin de que se escuchen las voces de quienes viven la experiencia cotidiana de una discapacidad, para orientar sobre reformas normativas y no se les pase por alto en las decisiones que los afectan.

Conforme a la convocatoria, en el parlamento podrán participar las y los ciudadanos mexicanos con residencia en Michoacán, que tengan alguna discapacidad permanente, y que presenten una propuesta de reforma o una iniciativa de nueva ley con los criterios estipulados en la misma convocatoria.

Las y los interesados deberán presentar sus propuestas de manera presencial o por correo electrónico, que deberá contener una exposición de motivos en la que explique la problemática actual, una fundamentación jurídica, una explicación de los artículos o leyes que se pretende modificar o crear y una explicación de cómo la propuesta impactará la problemática identificada.

Sobre las categorías en las que podrán participar se encuentran: accesibilidad y movilidad urbana (transporte público, infraestructura); inclusión laboral y emprendimiento (fomento al empleo en sector público y privado); educación inclusiva (acceso a materiales en formatos accesibles, capacitación docente e infraestructura adaptada), acceso a derechos y justicia (ejercicio pleno de los derechos, participación política y procesos judiciales); y, salud física, mental y acompañamiento (servicios de atención integral en salud y su acompañamiento).

Cabe resaltar que la convocatoria puede consultarse directamente en la página oficial de Congreso del Estado de Michoacán en el sitio https://congresomich.site/wp-content/uploads/2026/03/Convocatoria-Primer-Parlamento-con-perspectiva-de-discapacidad.pdf