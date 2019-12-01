Congreso del Estado abre sus puertas para recibir al “Parlamento Juvenil Revolucionario 2026

Morelia, Michoacán, a 9 de octubre del 2026.- El Congreso del Estado, comprometido con las juventudes de Michoacán y ser ésta una Legislatura que escucha a la ciudadanía, abrió sus puertas para dar voz en la máxima tribuna del estado a las y los jóvenes de Michoacán que participaron en el “Parlamento Juvenil Revolucionario 2026”.

La diputada Adriana Campos Huirache, durante el acto de inauguración, destacó la importancia de este tipo de actividades legislativas para los jóvenes y señaló que “este tipo de eventos nos llena de energía, pero sobre todo de ideas y ganas de querer cambiar las cosas”.

La legisladora local y coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en esta 76 Legislatura, detalló que las iniciativas de las y los parlamentarios juveniles, serán retomadas por las y los legisladores locales para que puedan llevarse a Comisiones, trabajar en ellas y que en un futuro puedan ser Ley en Michoacán.

Por su parte, el diputado Guillermo Valencia Reyes, ya instalados en el Pleno del Congreso del Estado, les dio la bienvenida a las y los jóvenes parlamentarios, acto seguido realizó la toma de protesta oficial que acreditaba a las y los jóvenes como integrantes del “Parlamento Juvenil Revolucionario 2026”.

Entre los temas principales que se abordaron en las iniciativas presentadas por la juventud michoacana, destacó el de las oportunidades laborales para las y los jóvenes michoacanos, sobre el campo, el medio ambiente, la educación, las comunidades indígenas, la seguridad, la justicia, la igualdad de género y el desarrollo económico.

En este Parlamento Juvenil Revolucionario, participaron 43 jóvenes parlamentarios, quienes expusieron sus iniciativas y ahondaron en las ideas, las propuestas y las ganas que tienen para hacer y trabajar en un cambio verdadero para sus comunidades, sus municipios, su estado y su país.