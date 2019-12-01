Congreso de Querétaro no debe aprobar Paquete Fiscal a las carreras: Claudia Díaz

Congreso de Querétaro no debe aprobar Paquete Fiscal a las carreras: Claudia Díaz
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 12:38:39
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 8 de diciembre del 2025.- En caso de que los legisladores que integran el Congreso Local aprueben el Paquete Fiscal debe y las leyes de ingresos de los 18 municipios aprueban el dictamen “a la carrera”, estarían incurriendo prácticas ilegales y contrarias al marco de la legalidad advirtió Claudia Díaz Gayou, diputada de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo en el Congreso Local.

“Si no hay condiciones, no veo por qué tendríamos que estar aprobando algo que va en contra de los principios de la legalidad”.

Esto, luego de que este día, se suspendió la sesión planeada de la Comisión de Planeación y Presupuesto donde se revisaría el paquete fiscal el cual, de acuerdo con la ley, debe aprobarse a más tardar el 15 del mes en curso.

Calificó como sorpresiva la suspensión de la sesión de la Comisión de Planeación y Finanzas del Congreso local, la cual estaba programada para revisar las leyes de ingresos municipales y el paquete fiscal estatal y advirtió que esta decisión refleja la falta de diálogo y transparencia en el proceso legislativo.

Señaló que la comisión continúa operando bajo “viejas prácticas” y protocolos obsoletos, lo que impide un verdadero ejercicio democrático. Recordó que en diversas ocasiones ha denunciado inconsistencias en las leyes de ingresos de los municipios, las cuales parecen replicar formatos heredados de legislaturas anteriores sin atender la Constitución ni las observaciones de auditorías pasadas.

La diputada enfatizó la necesidad de revisar con detalle cada artículo de las leyes de ingresos, especialmente aquellos que afectan a sectores vulnerables, como las tablas de valores aplicadas a viviendas de interés social. Refrendó su propuesta de otorgar un 20 por ciento de descuento en el pago del predial a los habitantes de la capital durante enero.

Díaz Gayou también lamentó la falta de comunicación con otros diputados y con el presidente de la comisión, Gerardo Ángeles, al asegurar que no ha recibido invitación para participar en mesas de trabajo. Aun así, confió en que el pleno del Congreso pueda corregir las irregularidades mediante reservas y modificaciones a los dictámenes.

Finalmente, destacó que todos los diputados recibieron en tiempo y forma el proyecto de presupuesto con sus anexos, por lo que cada legislador está realizando un análisis individual. 

“Hoy todos los diputados estamos haciendo nuestro trabajo, manifestándolo en ruedas de prensa y en medios de comunicación. Es nuestra responsabilidad fortalecer la democracia”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Pobladores de Carapan incendian motocicleta de la Guardia Civil a las afueras de la Fiscalía en Morelia
Abaten a 5 presuntos criminales durante enfrentamiento en Nuevo León; rescatan a persona plagiada
Tras volcar en vehículo particular mueren dos elementos de la Guardia Nacional y un agente de FSPE en Yuriria, Guanajuato
Encuentran sin vida a regidor de Reynosa, Tamaulipas dentro de departamento en CDMX
Más información de la categoria
Abaten a 5 presuntos criminales durante enfrentamiento en Nuevo León; rescatan a persona plagiada
El silencio de Harfuch tras la explosión en Coahuayana sacude al Plan Michoacán 
Hallan a un hombre y mujer con signos de ejecución en lote baldío del Libramiento Sur de Irapuato
Michoacán: Cumplen tres días de la desaparición del delegado del PT en Apatzingán Agustín Solorio
Comentarios