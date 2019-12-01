Congreso de Querétaro aprueba el Paquete Económico para 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Diciembre de 2025 a las 07:12:17

Querétaro, Querétaro, a 16 de diciembre 2025.- Después de tres horas y media de discusión, los 25 diputados de las distintas fracciones parlamentarias aprobaron el Paquete Económico de Querétaro para el ejercicio fiscal 2026, con modificaciones impulsadas por el bloque mayoritario de Morena-PVEM-PT.

La aprobación se dio tras varios estira y afloja entre legisladores, luego de que el sábado pasado los 13 diputados de la 4T rechazaran la propuesta inicial presentada por el gobernador Mauricio Kuri González. Pese a que las reservas planteadas por Claudia Díaz Gatou (PT) y Eric Sil (Morena) fueron desechadas, también se avalaron la Ley de Ingresos 2026 y el Presupuesto de Egresos 2026.

Principios del nuevo dictamen

Al subir a tribuna, el diputado de Morena, Arturo Maximiliano García Pérez subrayó que su partido asumió con seriedad la construcción del presupuesto, recordando que corresponde al Ejecutivo proponerlo y al Legislativo aprobarlo.

El legislador destacó que el dictamen se sustenta en los principios de legalidad presupuestaria y división de poderes; austeridad republicana y eficiencia del gasto público; derechos sociales y progresividad; autonomía de la hacienda municipal y fortalecimiento del municipio libre y seguridad jurídica y protección del patrimonio familiar, además de responsabilidad financiera del Congreso.

“La responsabilidad legislativa exige construir acuerdos, corregir lo necesario y dotar al Estado de un marco presupuestal claro y legítimo, donde quedaran reflejados al menos los siguientes principios: austeridad, no aumentar las contribuciones, más gasto social, menos gasto superfluo, rechazar firmemente el endeudamiento y dar más a los municipios que menos tienen”.

El bloque mayoritario logró incluir asignaciones adicionales: 365 millones de pesos para municipios del semidesierto y zonas serranas; 100 millones para infraestructura en la Sierra queretana, afectada por lluvias torrenciales; 20 millones para comunidades indígenas; 30 millones para personas con discapacidad; ajustes en la fórmula de distribución del IEPS para favorecer a municipios menos desarrollados.

Asimismo, se redireccionaron mil millones de pesos hacia rubros de apoyo a municipios, pueblos indígenas, atención a discapacitados y fortalecimiento del fondo de Contingencias y Desastres Naturales.

El dictamen contempla la eliminación de incrementos en derechos y aprovechamientos estatales, además de recortes superiores al 20 por ciento en áreas como la Secretaría Particular, la Jefatura de Gabinete y la Unidad de Comunicación Social.

El diputado Ulises Gómez de la Rosa, nuevo integrante de la Comisión de Planeación y Presupuesto, explicó que se retiraron cerca de 60 millones de pesos de estas dependencias para conformar una bolsa de 100 millones destinada a municipios afectados por contingencias ambientales.

Finalmente, se estableció que no habrá endeudamiento en el municipio de San Juan del Río ni aumentos en el cobro por recolección de basura en el municipio de Querétaro, medidas que fueron parte de las propuestas de la 4T incluidas en el dictamen final.