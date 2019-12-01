Congreso de Querétaro alista predictamen de la reforma electoral para la próxima semana

Querétaro, Qro., 29 de junio de 2026.- Hasta el momento, la Comisión de Asuntos Electorales ha acumulado nueve iniciativas de cara a la reforma electoral por lo que se prevé tener un pre dictamen para la próxima semana y arrancar los cabildeos con las distintas fuerzas políticas a más tardar el 10 de julio, confirmó Sinhué Piedragil Ortiz, presidente de la Mesa Directiva del Congreso Local.

Asimismo, enfatizó la urgencia de los trabajos debido a los plazos legales establecidos. "El 17 de julio tenemos que tener publicada la ley, fecha límite para establecer las reglas del juego del próximo proceso electoral.

Además explicó que el núcleo de la discusión actual radica en los criterios para garantizar que las mujeres encabecen las candidaturas en los ayuntamientos, buscando un equilibrio con la autonomía de los partidos políticos.

Entre las propuestas, detalló, solicitan que, en los cinco o seis municipios con mayor población del estado, al menos tres de las candidaturas sean encabezadas por mujeres y se plantea que en aquellos municipios donde históricamente no ha gobernado una mujer, se garantice que al menos en tres de ellos se postulen perfiles femeninos.

"La discusión fuerte versa sobre si la proporcionalidad de las candidaturas se define a través de los municipios donde no se ha gobernado [por mujeres], por los de mayor población, o si podemos hacer algo mixto"

Dentro de la armonización normativa, el presidente del Congreso señaló que se trabaja en actualizar la Constitución local y la Ley Electoral para acatar las disposiciones federales del "Plan B", las cuales exigen que los ayuntamientos cuenten con un solo síndico, a diferencia de los dos que actualmente contemplan los 18 municipios de Querétaro. Esta reforma ya fue enviada a los municipios para su validación formal.

Asimismo, refirió, se analiza la iniciativa presentada por el diputado Mauricio Cárdenas respecto al denominado "repechaje", la cual busca restringir que un candidato a presidente municipal pueda ser incluido simultáneamente en las listas de representación proporcional (plurinominales).

"Habrá que analizarlo (...) es un tema que hay que discutir más a fondo con los demás compañeros".

Confirmó que este martes se llevará a cabo una mesa de trabajo interna en la Comisión de Asuntos Electorales para comenzar a perfilar el dictamen.

Finalmente destacó que en este proceso de construcción se ha tomado en cuenta al IEEQ y anticipó que el próximo lunes el Tribunal Electoral del Estado acudirá al Congreso para presentar formalmente su propia propuesta técnica, sumándose a la deliberación de las fuerzas políticas que también evalúan sus respectivas estrategias partidistas.