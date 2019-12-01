Morelia, Michoacán, a 18 de noviembre de 2026.- En Sesión Extraordinaria, las y los diputados del Congreso del Estado votaron a favor de regular el uso de los vapeadores y los cigarrillos electrónicos, tras adicionar el artículo 14 Bis y adicionar la fracción IV al artículo 20 de la Ley de Protección de los No Fumadores del Estado de Michoacán de Ocampo.

El Pleno del Poder Legislativo por unanimidad aprobó el Dictamen puesto a su consideración por la Comisión de Salud y Asistencia Social de la Septuagésima Sexta Legislatura, sobre la iniciativa previamente presentada por Eréndira Isauro Hernández y Marco Polo Aguirre Chávez, en materia de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos.

Con las reformas, el Artículo 14 Bis de la citada Ley a la letra dice: En el Estado quedarán prohibidas las actividades relacionadas con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos, en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables.

Así mismo, establece que “queda prohibido el consumo de dichos productos en los espacios en los que esta Ley prohíba fumar o generar emisiones”.

A través del Artículo 20 de la Ley de Protección de los No Fumadores del Estado de Michoacán de Ocampo, en su inciso IV se mandata que la autoridad sanitaria deberá realizar, en el ámbito de su competencia, las acciones de verificación, aplicación de medidas de seguridad y disposición sanitaria respecto de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos.

Las y los legisladores, en el Segundo Transitorio del Dictamen, dispusieron que el titular del Poder Ejecutivo del Estado deberá realizará las adecuaciones reglamentarias necesarias para el cumplimiento del mismo, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor.

En el mismo plazo, la Secretaría de Salud del Estado, en el ámbito de sus atribuciones, adecuará las disposiciones administrativas y los procedimientos que correspondan.