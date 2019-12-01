Congreso de Michoacán reconoce el aporte a la sociedad de las juventudes michoacanas

Morelia, Michoacán, 27 de octubre de 2026.- “Nunca pierdan esas ganas de hacer las cosas bien y de poner en alto el nombre de Michoacán. No permitan que alguien, las dificultades, las críticas o las malas experiencias les quiten la ilusión o la energía para seguir luchando con un mejor Michoacán para todas, para todos”, señaló el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Baltazar Gaona García a los ganadores del Premio Michoacano de la Juventud 2026.

Ante sus compañeros legisladores Grecia Aguilar Mercado, Brissa Arroyo Martínez y Reyes Gaindo Pedraza; del Director del Instituto de la Juventud Michoacana, Lenin López García; de la Secretaria del Bienestar, Andrea Janet Serna Hernández; y de los galardonados; el diputado les dijo a los jóvenes que “no permitan que alguien les haga sentir que sus sueños son demasiados demasiado grandes o que ellos son demasiado jóvenes para alcanzarlos”.

A los 23 jóvenes que fueron galardonados les manifestó que ellos son ejemplo para muchos más que están a su alrededor, que deben estar orgullosos de lo que han conseguido hasta ahora; y que dicho reconocimiento no sea el final de sus sueños, sino el principio de muchos éxitos más.

“A nombre del Congreso del Estado de Michoacán, quiero decirles a todos nuestros jóvenes que no solamente queremos reconocer sus logros, también tenemos la responsabilidad de escucharlos, generando espacios y tomando en cuenta todas sus ideas porque Michoacán necesita escuchar lo que los jóvenes piensan, sienten, y lo que quieren cambiar”, resaltó Baltazar Gaona.

En su oportunidad, el Director del IJUMIC, Lenin López, destacó que la medalla es un justo reconocimiento al proceso que han tenido que llevar para llegar a donde están. “Hoy Michoacán les dice que sí, que su esfuerzo importa, que sus ideas, por supuesto que tienen valor y que sus aportaciones, por supuesto, también merecen ser reconocidas”.

Precisó que cada joven galardonado es muestra de que el talento comienza con una idea, con una necesidad y con la disposición de trabajar para convertirla en realidad.

José de Jesús Álvarez Pérez, a nombre de los jóvenes reconocidos, puntualizó que recibir un reconocimiento no debe hacerlos sentir superiores, “un premio no es una meta definitiva, es un compromiso renovado con nuestra comunidad, nuestro estado y nuestro país… este premio nos inspira seguir construyendo con humildad convicción y esperanza, un Michoacán donde el talento encuentre más oportunidades, donde el conocimiento se traduzca en bienestar y donde ninguna aspiración legítima se vea limitada por el lugar de dónde venimos”.



Durante la ceremonia, se entregaron medallas de reconocimiento a jóvenes por su labor en el mérito Académico; Promoción de los Derechos y Culturas Indígenas; Innovación y Desarrollo Tecnológico; Inclusión a la Discapacidad; Fomento a la Organización y Participación Política y Democrática; Emprendimiento; Expresión Artística y Cultural; Protección y Cuidado del Medio Ambiente; Igualdad Sustantiva; y, al mérito Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.