Congreso de Michoacán publica protocolo contra acoso, pero deja pendiente la violencia política de género

Morelia, Michoacán, a 7 de julio del 2025.- La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán, Giulianna Bugarini Torres, informó que ya fue publicado en el Periódico Oficial el protocolo para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento sexual y el acoso sexual al interior del Poder Legislativo.

La legisladora morenista reconoció que el mecanismo no se había difundido, y en entrevista recordó recientes casos que fueron denunciados por dos de sus compañeras de curul.

El protocolo se centra en el hostigamiento y acoso sexual, pero no incluye mecanismos para prevenir o sancionar la violencia política contra las mujeres, dejando un vacío.

Bugarini Torres apuntó que actualmente se trabaja en las sanciones para los legisladores que incurran en este tipo de prácticas, buscando que sea un tema integral de todo el Congreso, donde ningún trabajador o trabajadora sufra acoso, violencia u hostigamiento.

"No vamos a tolerar, yo lo he dicho en varias ocasiones y lo vuelvo a repetir y lo digo con mucha firmeza, no vamos a tolerar ningún tipo de violencia hacia ninguna persona mientras yo esté al frente de esta presidencia", apuntó la legisladora.

Agregó que se está dando trámite a las quejas de las diputadas Fabiola Alanís y Eréndira Isauro ante la Contraloría Interna del Congreso, además de generar un diagnóstico de la violencia de género invitando a la academia y a las áreas especializadas para trabajar de la mano en este tema.