Congreso de Michoacán otorga Presea “Constitución de 1814” a Felipe Orlando Aragón Andrade 

Apatzingán, Michoacán; a 22 de octubre del 2025.- En Sesión Solemne, la 76 Legislatura otorgó a Felipe Orlando Aragón Andrade, destacado académico, asesor político y jurídico, y defensor de los derechos de los pueblos indígenas.

En el marco de CCXI Aniversario de la Sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, las y los diputados, con la presencia de los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, reconocieron la labor del originario de la capital moreliana, hijo de padres migrantes provenientes de Sola

de Vega, Oaxaca, y Maravatío, Michoacán.

Al dar inicio a la Sesión Solemne, la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, la diputada Giulianna Bugarini Torres, condenó los hechos ocurridos en los cuales perdió la vida el líder agricultor, Bernardo Bravo, y expresó que desde su trinchera se redoblarán esfuerzos para garantizar los derechos de todas y todos.

"Desde esta presidencia vamos a revisar todo ordenamiento jurídico que tenga como fin devolver la paz a las y los michoacanos, pero sobre todo hacer reformas y leyes que traigan la justicia social en Apatzingán y todo Michoacán", refrendó la parlamentaria.

Como oradora oficial, la diputada Nalleli Julieta Pedraza Huerta, manifestó que cada vez que se defiende la justicia social, se aboga por la transparencia, se exige el respeto a la soberanía o se protegen los derechos humanos, se esta honrando el espíritu que forjó José María Morelos y Pavón en Apatzingán, en "Los Sentimientos de la Nación", principios que se elevaron a ley en la Constitución de 1814.

La legisladora hizo un llamado a reconocer que es con unidad, diálogo y respeto mutuo como se debe seguir construyendo la patria, sobre todo, en este momento de grandes desafíos locales y nacionales.

Asimismo, Pedraza Huerta destacó que la Presea “Constitución de 1814”,

es un reconocimiento a una trayectoria

destacada, "un faro que ilumina la continuidad de los ideales que nos definen como pueblo", subrayó.

Por su parte, el recipiendario, Felipe Orlando Aragón Andrade, quien en septiembre pasado fue designado como Director General del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, agradeció dicho reconocimiento con el que se enaltece y reivindica el documento jurídico insurgente de 1814, que tenía la aspiración de una sociedad nueva, justa y libre.

El condecorado reconoció el trabajo de la 76 Legislatura por aprobar las reformas legales en materia de comunidades indígenas, que sirven como referente para otras entidades.

Finalizó mandando un mensaje a las y los michoacanos que ante los escenarios adversos y de violencia "no abandonarnos en la desesperanza, si no tomar de ejemplo a las comunidades indígenas que son fuente de inspiración por su resiliencia y unidad", concluyó.