Congreso de Michoacán, ocupado en los Derechos Humanos y la atención psicosocial de las y los migrantes

Morelia, Michoacán, a 5 de noviembre del 2026.- Desde el Congreso del Estado, las y los diputados tenemos una responsabilidad muy importante que es la de escuchar las realidades de las y los migrantes y sus familias, y trabajar para que las leyes y las instituciones respondan con sensibilidad y sentido humano, así lo manifestó el diputado Baltazar Gaona García, presidente del Congreso del Estado.

En el marco del foro “Migración, una mirada actual desde los Derechos Humanos y la atención psicosocial”, el legislador local destacó la importancia de abordar el tema de la migración, no solamente desde las leyes y los derechos humanos, sino también desde la psicología, desde las emociones y desde el acompañamiento a las personas.

“Porque no basta con reconocer que nuestros migrantes tienen derechos, también debemos preocuparnos por cómo están, por lo que sienten y por lo que necesitan, ademas de reconocer que ninguna ley, por sí sola, puede sustituir la empatía, el respeto y la solidaridad que debemos tener como sociedad”, aseveró.

Por su parte, la diputada Xóchitl Ruiz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de esta 76 Legislatura, hizo un llamado a las autoridades para que se ponga especial atención en este tipo de temas con los migrantes, cómo están, cómo se sienten, su salúd mental.

Además, dentro de este llamado, la legisladora local instó al trato digno de quienes regresan a suelo mexicano y michoacano, por parte de las autoridades, cuidar los protocolos de acceso a todos los migrantes, que los migrantes conozcan las reglas con las que se van a enfrentar al llegar a tierras michoacanas.

Los ponente de este foro “Migración una mirada actual desde los Derechos Humanos y la atención psicosocial”, fueron María Elena Rivera Heredia y Marco Antonio Tinoco Álvarez, especialistas en materia de migración, Derechos Humanos y psicología; ambos abordaron este tema desde estos ámbitos y destacaron puntos que se deben tratar con las y los migrantes a la brevedad: el trauma del retorno, la barrera laboral y la exclusión del sistema en México.