Congreso de Michoacán lleva a cabo el Primer Congreso Parlamentario con Perspectiva con Discapacidad

Morelia, Michoacán, 20 de marzo de 2026.- Al reconocer la importancia de escuchar las voces de quienes viven una discapacidad, para que la inclusión deje de ser un discurso y se convierta en una realidad, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Baltazar Gaona García, dio la bienvenida a los 40 integrantes del Primer Congreso Parlamentario con Perspectiva de Discapacidad.

El legislador se comprometió a que cada una de sus propuestas tendrán eco en el Poder Legislativo “porque cuando una sociedad escucha a quienes han sido históricamente ignorados, es cuando la sociedad empieza a avanzar. Queremos un Michoacán más justo, más incluyente, más humano, donde nadie se quede atrás”.

Baltazar Gaona agregó que gobernar bien, no es sólo hacer leyes, sino también escuchar, tener sensibilidad y ubicarse en el lugar del otro. “Hoy ustedes nos van a ayudar precisamente a eso, a ponernos en el lugar de ustedes; sabemos que vivir con una discapacidad en nuestra sociedad implica enfrentar obstáculos todos los días, con obstáculos físicos, como la falta de accesibilidad, pero también con obstáculos sociales, como la indiferencia o la falta de oportunidades”.

La diputada Nalleli Pedraza manifestó que realizar el Parlamento con Perspectiva de Discapacidad no es una concesión, sino una deuda histórica que apenas se empieza a saldar, “ustedes vienen a ser escuchados, a ser atendidos, pero lo más importante vienen a ejercer el poder que les pertenece para transformar su realidad en leyes, en iniciativas, en reformas en cambios”.

En el evento protocolario realizado en el patio del Congreso del Estado al que también se dieron cita las diputadas Giulianna Bugarini Torres y Sandra Arreola Ruíz, la legisladora reconoció el esfuerzo de cada uno de los parlamentarios y sus familias. “Hoy en este recinto legislativo al abrir las puertas, abrimos las conciencias de muchos y de muchas. Mi compromiso y mi obligación como diputada es promover respetar proteger y garantizar sus derechos”.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Xóchitl Ruiz González adelantó que se promoverá que el parlamento se lleve a cabo año con año porque –dijo- las personas con discapacidad, por nacimiento por accidente, son personas admirables por su capacidad para salir adelante y sacar adelante a sus familias; y destacó que cada una de sus iniciativas se tomarán en cuenta para que se vuelvan una realidad en todos los entes gubernamentales.

Por su parte, Gema Méndez Delgado, presidenta del Parlamento precisó que la discapacidad no es el nacimiento de un problema, sino una oportunidad de poder tratar a todas las personas en igualdad, con empatía, respeto y justicia.

“La intención de este parlamento es marcar en la historia de nuestro estado de Michoacán que no se pueden tomar decisiones sin ninguno de nosotros, sin haber sido escuchados e invitados a trabajar exponiendo las necesidades reales, crudas, Se necesitan cambios con perspectiva humana”, resaltó.

Finalmente Astrid Margarita Salazar Cervantes, Coordinadora General del Centro de Rehabilitación y Educación Especial, destacó la importancia del parlamento para conocer las propuestas y demandas, con el firme compromiso de trabajar juntas y juntos, en beneficio de las personas con discapacidad. “Desde este espacio de expresión e intercambio, continuaremos cercanos ante las propuestas que permitan que el acceso real y efectivo de las personas con discapacidad”.