Congreso de Michoacán fortalece acciones en pro de la conservación y cuidado de santuarios de la mariposa monarca

Morelia, Michoacán, a 18 de noviembre del 2025.- Desde el Poder Legislativo, nuestra labor es asegurar que no falten herramientas, recursos ni respaldo a los santuarios de la mariposa monarca, afirmó la diputada Giualianna Bugarini Torres, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán.

Esto, en el marco de la rueda de prensa que se celebró con motivo de la apertura 2025-2026 de los santuarios “El Rosario” y “Sierra Chincua”, en donde la diputada Emma Rivera Camacho hizo una invitación a la ciudadanía en general para que asistan a ver la llegada de las mariposas monarcas al oriente michoacano.

Al respecto, la diputada Giulianna Bugarini Torres, reiteró que en esta 76 Legislatura se ha trabajado de manera responsable en materia presupuestal y normativa para el cuidado de los bosques y el fortalecimiento de los programas de restauración.

“La conservación ambiental no puede considerarse un gasto: es una inversión estratégica en estabilidad territorial, en prevención de riesgos y en bienestar intergeneracional. Por ello, hemos impulsado el fortalecimiento de partidas destinadas al manejo forestal, a los programas de mitigación y adaptación al cambio climático, y al soporte institucional para áreas naturales protegidas y corredores biológicos.

Por ello, la legisladora local, subrayó que la tarea de la 76 legislatura es fortalecer las políticas públicas que no sólo contengan el daño, sino que transformen las condiciones que lo hacen posible. “Eso implica fortalecer brigadas, apoyar a las comunidades guardianas del bosque, mejorar la coordinación interinstitucional y consolidar alternativas económicas sostenibles para la región”.

En esta rueda de prensa también estuvieron presentes la diputada Nalleli Julieta Pedraza Huerta y el diputado Alejandro Iván Arévalo Vera, además de autoridades municipales y comunales de los municipios de Ocampo y Angangueo.