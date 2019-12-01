Congreso de Michoacán, firme aliado de las causas justas y el fortalecimiento de los derechos laborales: Baltazar Gaona

Morelia, Michoacán, a 17 de abril del 2026.- El Congreso del Estado “es un firme aliado de las causas justas, creemos firmemente que el desarrollo de nuestro estado no puede entenderse sin el fortalecimiento de los derechos laborales”, así lo manifestó el diputado Baltazar Gaona García, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

En el marco de la toma de protesta de la delegación del Sindicato de Trabajadores del Transporte, Energía, Construcción, Comunicación, Industria, Mantenimiento, Minas y Servicios Generales de la República Mexicana (STTECCIMM) en Michoacán, el legislador local, aplaudió el fortalecimiento de este tipo de organizaciones en la entidad.

“Michoacán necesita sindicatos fuertes, responsables y comprometidos, pero también necesita líderes que estén a la altura de los retos que se deben cumplir en la entidad, por ello felicitó a quienes hoy asumen la responsabilidad de estar al frente en esta organización, a Otilia Reyes Molina, Secretaria Ejecutiva Estatal en Michoacán de este síndicato”, finalizó.

En su intervención, la diputada Brisa Arroyo Martínez, coordinadora del grupo parlamentario del PRD, hizo un llamado para que haya mensas de trabajo de este síndicato con diputadas y diputados de esta 76 Legislatura.

“Esta es la invitación para sentarnos en mesas de trabajo en el marco de este parlamento abierto, que ustedes enriquezcan el quehacer legislativo, nosotros estamos en la mejor disposición, porque solo así es como sabremos impactar con grandes iniciativas para el beneficio de Michoacán y la sociedad michoacana”, agregó.

En esta actividad también estuvo presente la diputada local, Sandra Olimpia Garibay Esquivel, además del secretario general del STTECCIMM, Juan Carlos Talavera García, y agremiados a esta organización sindical.