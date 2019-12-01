Congreso de Michoacán entrega a la Iglesia MasVida el Reconocimiento “Alfonso García Robles”

Morelia, Michoacán, 26 de marzo de 2026.- La Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado entregó a la Iglesia MasVida el reconocimiento “Alfonso García Robles”, por su compromiso con el desarrollo espiritual de las personas y por la construcción de una sociedad más justa, pacífica y solidaria.

En el Acto Solemne llevado a cabo en el Salón de Recepciones, la Diputada Sandra María Arreola Ruíz destacó que la iglesia MasVida ha demostrado que el trabajo comunitario cuando es constante organizado y genuino, puede transformar realidades. “El desarrollo social es una tarea compartida y las políticas públicas son fundamentales, pero su impacto se multiplica cuando existen ciudadanos y organizaciones comprometidas que las acompañan, que las fortalecen que incluso las inspiran”.

Agregó que la transformación no ocurre únicamente desde las instituciones, sino cuando las personas deciden involucrarse, cuando se organizan, cuando asumen un papel activo en la vida de su comunidad, “es ahí donde cobra relevancia el papel de organizaciones como la que hoy reconocemos. Esta presea no solo reconoce una trayectoria sino que envía un mensaje muy claro, en Michoacán valoramos el esfuerzo comunitario, la corresponsabilidad social y la construcción colectiva del bienestar”.

El diputado Baltazar Gaona García refirió que el reconocimiento a MasVida por el impacto social no sólo con la predicación de valores, sino por apostar a la educación como un camino más sólido para transformar nuestras generaciones.

“Esta organización ha demostrado que cuando hay visión, que cuando hay compromiso y cuando hay amor por la comunidad, los resultados pueden transformar vidas. Educar, es formar carácter, es sembrar principios y construir una sociedad mejor. Cuando una comunidad decide servir, decide educar y amar, no sólo transforma el presente, sino que construye un futuro de paz para las próximas generaciones, y eso lo ha hecho la iglesia MasVida”, señaló ante sus compañeros legisladores.

Luego de recibir la placa de latón con el Escudo del Honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, el nombre del recipiendario, la fecha de entrega, y la leyenda Reconocimiento “Alfonso García Robles” montada sobre una base de madera, Juan Spyker dijo sentirse agradecido por la distinción a MasVida, quien en los últimos 42 ha llevado a cabo un trabajo en conjunto, con un gran número de familias comprometidas con la paz y el bienestar de Michoacán.

Señaló que durante los últimos 15 años ha presidido el Consejo Interreligioso de Michoacán, desde donde mes con mes, diversas iglesias, trabajan mensualmente en la construcción de la paz, cultivando unidad, aceptación, respeto, tolerancia y cooperación.