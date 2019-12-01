Congreso de Michoacán emite Convocatoria para aspirantes a Fiscal General del Estado

Morelia, Michoacán, 03 de noviembre de 2026.- El Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado emitió la Convocatoria Pública para que los aspirantes a ocupar el cargo de Fiscal General del Estado de Michoacán, presenten su solicitud del 09 al 13 de noviembre.

De acuerdo con las bases y los requisitos para quienes deseen asumir la titularidad de la FGE por un periodo de 9 años, éstos deberán entregar la documentación requerida en el edificio que alberga el Poder Legislativo, ante la Comisión de Justicia, en la oficina número 13, en Avenida Madero Oriente número 97, en el centro de la capital michoacana, en un horario de 09:00 a 15:00 horas.

Tras la aprobación del Dictamen elaborado por la Comisión de Justicia, las y los legisladores michoacanos determinaron que las personas profesionales del Derecho podrán aspirar al cargo siempre y cuando cuenten con nacionalidad mexicana y con una residencia de al menos de tres años en Michoacán.

De igual forma, tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos; contar al día de su designación con una antigüedad de diez años en el ejercicio de su profesión; gozar de buena reputación; y, no haber sido sentenciado por delito doloso, inhabilitado o encontrarse sujeto a procedimiento de responsabilidad.

Para acreditar los requisitos establecidos, éstos deberán presentar su solicitud de registro como aspirante, por escrito en formato libre, con firma autógrafa, en la que deberán incluir número telefónico y correo electrónico para recibir notificaciones personales, relativas a la presente convocatoria.

Así mismo, copia del acta de nacimiento o, en su caso, documento que acredite la nacionalidad mexicana; copia de la credencial para votar vigente; título o cédula que acredite que la licenciatura en Derecho; currículo con firma autógrafa; carta bajo protesta de decir verdad, que ha residido en el Estado; que goza de buena reputación; que no ha sido condenado por delito doloso; que no se encuentra sujeto a procedimiento de responsabilidad, suspendido o privado en el ejercicio de sus derechos civiles o políticos.

También deberán presentar carta, con firma autógrafa, en la que la manifiesta que ha leído y acepta las bases, procedimientos y cualquier deliberación y criterios de selección que tome la Comisión de Justicia relativa a la presente convocatoria; y, ensayo de tres cuartillas, con firma autógrafa, donde justifiquen los motivos de su postulación.

Concluido el plazo para la inscripción y exhibición de documentos, la Comisión de Justicia llamará a comparecer a las personas aspirantes a una entrevista, para que además de la información documental, éstas puedan ser evaluadas a través de su exposición de proyecto de trabajo, así como de todas aquellas habilidades y aptitudes que el cargo requiere.

Agotadas las comparecencias, la Comisión de Justicia evaluará a las personas aspirantes y propondrá una lista con diez aspirantes que será enviada al Titular del Ejecutivo del Estado para que éste, dentro de los diez días siguientes, observando la paridad de género, forme la terna que se someterá al Pleno del Congreso, para que éste elija, por el voto de las dos terceras partes de la totalidad de sus integrantes, a la persona que ocupará la titularidad de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo.