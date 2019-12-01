Congreso de Michoacán designa a Daniel Rangel Piñón como director del IIEL

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 17:53:16

Morelia, Michoacán, a 16 de octubre de 2025.- Con 27 votos a favor, Daniel Rangel Piñón tomó protesta como director del Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos del Congreso del Estado, quien ocupará el cargo por un periodo de un año contando a partir del próximo primero de noviembre.

En sesión ordinaria, Daniel Rangel Piñón fue seleccionado por el Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura, luego que la Junta de Coordinación Política presentara la terna de la cual fue electo el ahora director del IIEL.

Cabe señalar, que el Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos es un órgano desconcentrado del Congreso, con autonomía técnica, gestión y personalidad jurídica para celebrar convenios de coordinación.

Este tiene como fin elaborar investigaciones que permitan apoyar los trabajos de la agenda legislativa, apoyar en asesoría interna para las comisiones y comités; y, producir investigaciones sobre el propio Congreso para su proyección y fortalecimiento.

Finalmente, las y los diputados de la 76 Legislatura coincidieron en desearle el mejor de los éxitos en esta nueva encomienda a Rangel Piñón, y agradecieron a Marisol Aguilar Aguilar, anterior directora, por el trabajo desempeñado en dicho cargo.