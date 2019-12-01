Congreso de Michoacán define el 10 de septiembre como día en honor al General Nicolás de Régules

Morelia, Michoacán, 28 de octubre de 2026.- Tras la aprobación del Dictamen elaborado por la Comisión de Cultura y Artes, el Congreso del Estado instituyó el día 10 de septiembre de cada año como fecha oficial de conmemoración cívica estatal en honor al natalicio del General Nicolás de Régules Cano.

El Pleno del Poder Legislativo votó a favor del Dictamen elaborado sobre la iniciativa presentada por el diputado Vicente Gómez Núñez, mediante la cual hace una remembranza del historial castrense, cívico y moral del nacido en España el 10 de septiembre de 1826, pero que tras emigrar desde muy joven, adoptó a México como su única patria, ofreciendo su vida en su defensa.

Sobre su vida, se expuso que el General Nicolás de Régules combatió con valentía la invasión estadounidense de 1847 en las batallas de La Angostura, Padierna, Molino del Rey y Chapultepec.

“Su epopeya más grande ocurrió en defensa de la República frente a la invasión francesa: durante la heroica resistencia en la Batalla de Tacámbaro, consumada el 11 de abril de 1865, el General Régules se enfrentó a la más grande disyuntiva humana al ver a su esposa e hijos capturados como escudos humanos por la legión belga, respondiendo con la imponente frase "¡Fuego! ¡Primero es la Patria!".

En la Exposición de Motivos se precisó que al concretarse la victoria republicana, Régules dio una lección superlativa de derecho humanitario y ética militar al frenar por la fuerza la venganza de sus propias tropas, brindando un trato digno y perdonando la vida a los prisioneros enemigos.

El General Régules fue Gobernador de Michoacán y en su honor, en 1909 se al municipio de Cojumatlán de Régules.

“Como acertadamente se señala en la exposición de motivos de la iniciativa que nos ocupa, su gesta de vida debe conmemorarse de manera oficial porque esta distinción constituye un acto de justicia histórica, en honor a un personaje ilustre; y promueve el respeto a la historia, la legalidad y los valores republicanos”, concluyeron integrantes de la comisión de dictamen y el promovente.