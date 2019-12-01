Congreso de Michoacán deberá designar a sustituto, tras el fallecimiento del alcalde de Uruapan

Morelia, Michoacán, a 3 de noviembre del 2025.- Tras el asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, el Congreso del Estado de Michoacán, de acuerdo con la Constitución Política del Estado, en su artículo 44, deberá designar al edil sustituto, en un periodo no mayor de 30 días.

Una vez que sea declarada la ausencia definitiva por el Ayuntamiento de Uruapan, el Congreso cuenta con un término de 30 días naturales, a partir del conocimiento oficial, para designar a quien deba sustituirlo. Según la ley, cuando la ausencia del presidente municipal sea mayor a 60 días o definitiva, como en este caso, el Ayuntamiento debe notificar al Congreso del Estado, quien deberá nombrar a un presidente o presidenta municipal sustituta, respetando el género y el origen partidista o, en su caso, independiente.

Asimismo, la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán, en su artículo 79, señala que es la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado la que será responsable de realizar esta designación. En el caso del fallecimiento del presidente municipal de Uruapan, al constituirse como una ausencia definitiva según lo que establece el artículo 66 de la Ley Orgánica Municipal, el Congreso del Estado debe designar al presidente municipal en un plazo de 30 días naturales contados a partir de que se reciba la notificación oficial del Ayuntamiento. Y debido a que era de origen independiente, la designación deberá preservar dicho carácter, garantizando el mandato ciudadano y los principios de representatividad establecidos en la ley.

El acuerdo de Cabildo donde declare la ausencia definitiva, se debe acompañar del acta de defunción del titular y el oficio de notificación formal dirigido a la Mesa Directiva del Congreso.

La Comisión de Gobernación analiza la procedencia de declarar la ausencia definitiva y, a su vez, deberá elaborar un dictamen de procedencia en donde se proponga el nombre de la persona idónea para ocupar el cargo de presidente municipal sustituto.

La designación por el Pleno del Congreso se deberá hacer en base al artículo 44 de la Constitución, que establece que se emitirá un decreto de designación dentro del plazo legal de 30 días. A su vez, el ciudadano designado rendirá protesta de ley ante el Pleno del Congreso y asumirá el cargo para concluir el periodo constitucional 2024-2027.

Hasta el momento no se ha hablado de ningún nombre; sin embargo, de manera extraoficial se habla de la esposa del edil fallecido, así como de su hermano, quienes podrían asumir el cargo.