Congreso de Michoacán busca prevenir fraudes digitales y suplantación de identidad en plataformas digitales

Morelia, Michoacán, 11 de noviembre de 2026.- El Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura votó a favor de enviar al Congreso de la Unión una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 10 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con la finalidad de que la Comisión Reguladora del Transporte emita lineamientos y mecanismos en materia de plataformas digitales accesibles en territorio nacional.

La Comisión de Puntos Constitucionales sometió a consideración de las y los legisladores michoacanos el Dictamen elaborado sobre la iniciativa de Juan Carlos Barragán Vélez para que la Comisión Reguladora del Transporte emita lineamientos relativos a la verificación de identidad digital, autenticación y trazabilidad de cuentas o páginas de difusión masiva.

Lo anterior, con la finalidad de prevenir fraudes digitales, suplantación de identidad, violencia digital y otras conductas ilícitas, garantizando en todo momento la protección de datos personales, la privacidad y la libertad de expresión.

De acuerdo a las Consideraciones del Dictamen, la iniciativa faculta a la autoridad reguladora para que emita las disposiciones técnicas de observancia general dirigidas a las plataformas digitales que operan en territorio nacional, con el objeto de instrumentar procedimientos de verificación de identidad, autentificación y trazabilidad para perfiles o cuentas de difusión masiva.

“Esta medida busca configurar un entorno cibernético seguro que prevenga la comisión de conductas ilícitas como fraudes, suplantación de persona y violencia digital”, detalla el Dictamen.

Las y los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales determinó que la propuesta es técnicamente viable “puesto que no coarta de manera genérica el anonimato ni la libre manifestación de ideas, sino que instaura obligaciones procedimentales dirigidas a cuentas de difusión masiva para garantizar la certeza jurídica, la seguridad digital y la integridad patrimonial de los administrados en el entorno virtual”.