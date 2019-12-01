Congreso de Michoacán autoriza desincorporar inmuebles del Ejecutivo Estatal

Morelia, Michoacán, a 04 de marzo de 2026.- Con el principal objetivo de favorecer el desarrollo de las actividades económicas en el estado, las y los integrantes de la 76 Legislatura aprobaron la desincorporación de 38 predios del patrimonio estatal, para dar mejor aprovechamiento a los recursos económicos obtenidos por la enajenación de los inmuebles.

Con 29 votos a favor, el Pleno del Poder Legislativo avaló el dictamen presentado por Comisión de Hacienda y Deuda Pública, mediante el cual se autoriza la desincorporación de 18 inmuebles ubicados en la ciudad de Morelia; tres en el municipio de Hidalgo; dos en Lázaro Cárdenas; dos en Charo; y uno en los siguientes municipios: Tacámbaro, Mújica, Jacona, Coalcomán, La Piedad, Purépero, Zitácuaro, Tangancícuaro, Los Reyes, Marcos Castellanos, Peribán, Taretan y Sahuayo.

Cabe destacar, que se desincorporó para su posterior donación de cuatro inmuebles en los municipios de Jacona, Morelia, La Piedad y Lázaro Cárdenas en favor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el fin de que se construyan centros de educación y cuidado infantil; así como, para una unidad de medicina familiar y que los derechos de las niñas, niños y adolescentes sean efectivos.

Es así que se autorizó al Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración, para transmitir nueve de estos predios en forma de donación a los ayuntamientos correspondientes para su administración; y, en el caso del edificio donde actualmente albergan las oficinas centrales del Congreso del Estado, será donado de manera directa al Poder Legislativo.

“Las donaciones únicamente podrán realizarse a favor del Poder Legislativo del Estado, de los municipios o de organismos públicos, quedando prohibida cualquier donación a personas físicas o morales de carácter privado”, subraya el decreto aprobado en sesión extraordinaria.

Mediante una reserva, se especificó que el resto de dichos inmuebles se trasmitirá la titularidad fiduciaria al patrimonio del Fideicomiso del Impulso y Desarrollo para el Estado de Michoacán (FIDEMICH), para que sean destinados para su administración y en su caso enajenación; especificando que la venta se realizará únicamente con el valor comercial de los inmuebles.

Cabe destacar, que quedó establecido en el decreto los recursos obtenidos con motivo de la enajenación de los bienes deberán destinarse exclusivamente a inversión pública productiva, para el financiamiento y ejecución de proyectos de infraestructura con impacto económico y social medible, y en ningún caso podrán destinarse a gasto corriente.

Asimismo, se especificó que ningún servidor público o por intermediario podrá adquirir los bienes inmuebles que forman parte del listado, esto incluye cónyuges, parientes consanguíneos, parientes por afinidad y para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, así como aquellos servidores públicos que hayan ocupado un cargo público dentro del Estado en los últimos 4 años.

Finalmente, las y los diputados locales establecieron que cada tres meses contados el FIDEMICH, y la Secretaría de Finanzas y Administración enviarán un informe detallado al Congreso del Estado, sobre el proceso de desincorporación y enajenación en su modalidad de venta o donación de los predios.